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سعر صادم لفستان أمينة خليل.. ما علاقته بمباراة مصر وكاب فيردي؟

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أمينة خليل

في الإطلالة الأخيرة للفنانة أمينة خليل، في إحدى الحفلات، ظهرت بفستان باللون الأخضر، أثناء ما كانت مرشحة لجائزة أفضل ممثلة سينمائية عن دورها في فيلم «وش في وش»، ولكن سرعان ما ربط الجمهور إطلالتها بمباراة مصر والرأس الأخضر، التي تقام مساء اليوم على ملعب «فيليكس هوفويت بوانيي».

إطلالة أمينة خليل

سرعان ما بدأ الجماهير في ربط فستان أمينة خليل بالمباراة، وجاءت التعليقات بين: «مش لابسة فستان شبه الكزبرة لأ ده عشان الماتش»، «لابساه عشان ماتش مصر مع الرأس الاخضر كمان شوية»، «توقعاتكم إيه لماتش النهاردة يا حلوين، مع فستان أمينة خليل»، «يا ترى مصر هتصعد ولا هتركب لمطار القاهرة».

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وبدأت التوقعات بالماتش، الذي سينطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الـ 10 مساءً بتوقيت القاهرة، وربطوا ذلك بفستان الفنانة أمينة خليل متوقعين الفوز، ويدخل منتخب الفراعنة المباراة باحثًا عن الفوز، بعد حصد نقطتين فقط في أول مباراتين.

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تفاصيل إطلالة أمينة خليل 

وظهرت الفنانة أمينة خليل، خلال الحفل، مرتدية فستان باللون الأخضر، الذي جاء بتصميم أنيق ومزين بوردة من منطقة الصدر، ومفتوح من الخلف، مع اعتمادها على تسريحة الشعر المحكم من الأمام، ووضعها لمسات ناعمة وبسيطة من الماكياج تناسبت مع إطلالتها الجذابة، وذلك في مجوهرات ماسية وخواتم وسوار عريض في يدها، وبلغ سعره 6990 يورو، أي ما يعادل 235 ألف جنيه مصري، من تصميم Givenchy.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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