بدون أدوية.. علاج للحموضة في 30 ثانية بفاكهة رخيصة الثمن

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني الكثير من الناس من حرقة المعدة، لذلك يبحثون في محركات البحث عن الجملة الأشهر بينهم وهي، بدون أدوية.. علاج للحموضة في 30 ثانية، وفي تصريحات لصحيفة الديلي ميل البريطانية، قدم الدكتور جوزيف سلهب، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، حلا لها من خلال اتباع نصيحة واحدة وحيلة فعالة نستعرضها في السطور التالية.

بدون أدوية.. علاج للحموضة في 30 ثانية

وقال الطبيب البريطاني في نصيحة للمرضى التي انتشرت تحت عنوان بدون أدوية ..علاج للحموضة في 30 ثانية، عبر منصات التواصل، إن مشكلة الحرقان أو حموضة المعدة تحدث عندما يرتفع الطعام الذي لم يتم هضمه وعصارات المعدة إلى الحلق، وهو ما يسبب الشعور بالالتهاب والحرقان، كما أن تناول العديد من الأدوية المختلفة تستلزم وصفة طبية، لكن إذا استمر الألم والحرقان، يجب الالتفات إلى إلى الطعام: «إذا أخذت موزة وأكلتها، وفي غضون 30 ثانية، اختفت الحموضة تمامًا ولم تعد أبدًا».

فوائد الموز للجسم

وبعد معرفة علاج للحموضة في 30 ثانية بدون أدوية، يجب التطرق إلى فوائد الموز، التي تحدث عنها في تصريحات لـ«هن» الدكتور سيد الغندور، استشاري التغذية العلاجية والسمنة، وقال إن تناول الموز قبل النوم، يساعد على النوم الجيد، لأنه بالعناصر الغذائية المهمة مثل الفيتامينات.

يساعد تناول الموز على تحفيز الشعور بالنعاس والرغبة في النوم لذا يمكن تناول ثمرة قبل الدخول إلى السرير.

- يعمل الموز على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، لاحتوائه على نسبة كبيرة من النشا المقاوم، وتناول الموز في كل الأوقات مهم للجسم ويعطيه الكثير من الفوائد.

- يمنحك شعوراً بالشبع، حبة واحدة من الموز تحتوي على حوالي 3 جرامات من الألياف التي تبطئ إفراغ المعدة.

- يعزز صحة الجهاز الهضمي، لأنه يحتوي على نوع من الألياف الذي يسمى النشا المقاوم، الذي يلعب دوراً أساسياً في عملية الهضم وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

-يحتوي الموز على نوع آخر من الألياف يسمي البكتين الذي يمنع الإمساك ويسهل التبرز.

- يقوي الذاكرة، لأنه يحتوي على كميات كبيرة من الحمض الأميني التربتوفان الذي يتحول الى الناقل العصبي سيروتونين الذي يساعد على التغلب على الاكتئاب ويعزز الذاكرة.