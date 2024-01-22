بـ55 جنيها فقط.. أرخص غداء لـ4 أفراد في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

"المسقعة" من الوجبات الشعبية التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، لكن هل تعلم ما تكلفة هذه الأكلة لـ4 أفراد في المنزل؟

في هذا التقرير نستعرض تكلفة وجبة المسقعة لـ أفراد في المنزل، بحسب أسعار الأسواق المصرية اليوم.

أسعار مكونات وجبة المسقعة

- الباذنجان سعر الكيلو 10 جنيهات.

- طماطم سعر الكيلو 10 جنيهات.

- بصل سعر الكيلو 30 جنيها.

- ثوم سعر الكيلو 60 جنيها.

- بطاطس سعر الكيلو 12.5 جنيه.

فلفل أخضر سعر الكيلو 20 جنيه.

تكلفة وجبة المسقعة

ويمكن إعداد وجبة مسقعة تكفي 4 أفراد، بتكلفة 55 جنيها في المتوسط، كالتالي:

- كيلو باذنجان، بتكلفة 10 جنيهات.

- ربع كيلو ثوم، بتكلفة 7.5 جنيه.

- كيلو طماطم، بتكلفة 10 جنيهات.

- كيلو بطاطس، بتكلفة 12.5 جنيه.

نصف كيلو بصل، بتكلفة 7.15 جنيها.

نصف كيلو فلفل أخضر، بتكلفة 10 جنيه.

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