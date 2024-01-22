مشروب رخيص ييحمي من البرد والإنفلونزا في الشتاء.. مصل طبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

نزلات البرد والإنفلونزا من الأمراض الشائعة في فصل الشتاء، نظرًا لانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس، ويمكن يساعد تناول مشروب شتوي بمثابة علاج منزلي فعال يتراوح سعره من 10- 15 جنيها حسب المنطقة في الوقاية من نزلات البرد، وهو عصير البرتقال.

- فيتامين سي:

يحتوي عصير البرتقال على نسبة عالية من فيتامين سي، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية لجهاز المناعة، وفقًأ لموقعي "eatthis"، وhealth".

- البوتاسيوم وفيتامين أ:

بفضل احتوائه على كمية وفيرة من البوتاسيوم وفيتامين أ، لذا فهو خيارًا جيدًا لتعزيز قدرة الجهاز المناعي على محاربة نزلات البرد والإنفلونزا.

- غني بالزنك:

يساعد الزنك الموجود في البرتقال على تقصير مدة نزلات البرد، ويمنع التهابات الجهاز التنفسي العلوي.

- الماء:

يتكون عصير البرتقال من الماء، وبالتالي فهو يعزز توازن السوائل بشكل أفضل ويساعد الجسم على محاربة العدوى والفيروسات.

- خصائص مضادة للأكسدة:

يحتوي أيضًا على كاروتينات معينة، وهي مركبات نباتية والتي يحولها الجسم إلى فيتامين أ، الذي يحمي الأنسجة المبطنة للأنف والحلق والتي تعمل كحواجز للجراثيم.

وأيضًا لها خصائص مضادة للأكسدة، وتساعد على تقليل الالتهاب وتقوية جهاز المناعة.