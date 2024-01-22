طريقة عمل شاورما الفراخ السورية في 5 خطوات.. طعمها زي الجاهزة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

استطاع المطبخ السوري أن يأخذ قدرا كبيرا من حب ربات البيوت في مصر، وتعد شاورما الفراخ من أكثر الأطباق التي يفضل تناولها الكبير والصغير، وقد لا تعرف كثير من السيدات خطوات طهيها على الطريقة الشامية، لتحضيرها خلال وجبة الغداء للأسرة أو لتقديمها في العزومات، لذا يلجأن إلى شرائها من المطاعم جاهزة، وقد تكون مكلفة في بعض الأحيان.

ونستعرض أسهل طريقة لعمل شاورما الفراخ السورية في المنزل، بمكونات بسيطة ومتوفرة وبخطوات سهلة، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، التي تحرص على مساعدة ربات البيوت بكثير من الوصفات المنزلية المميزة، عبر برنامجها «على قد الإيد» على قناة «CBC سفرة».

طريقة عمل شاورما الفراخ السورية

المكونات:

- بصل مفروم.

- عصير ليمون.

- فلفل أخضر.

- ملح.

- زيت.

- فلفل أسود.

- خبز سوري أو نوع آخر حسب الرغبة.

- كاتشب.

- فلفل أخضر.

- طماطم.

- زبادي.

خطوات عمل الشاوما السورية

- الخطوة الأولى: تبدأ ربة المنزل بتحضير شرائح الدجاج وتتبيلها بالبهارات المختلفة، مع إضافة عصير الليمون، الزبادي، والكاتشب.

- الخطوة الثانية: يجب أن تحرص ربات البيوت على ترك المقادير السابقة لمدة ساعتين إلى ثلاثة، ثم تضعها في الثلاجة لمدة يوم.

- الخطوة الثالثة: وضع إناء مناسب على نار متوسطة، ليشوح فيه البصل، الثوم المفروم، وشرائح الدجاج مع مزجها جيدًا.

- الخطوة الرابعة: قبل أن تنتهي المكونات من النضج، يفضل تقطيع شرائح الفلفل الرومي، البصل، والطماطم، ثم وضعها في الصينية.

- الخطوة الخامسة: أعدي الشاورما وادخليها في الخبز مع لفها جيدا، ثم تنقل السندوتشات إلى الجريل أو المقلاة، مع إضافة نسبة قليلة من الزيت، وبعد ذلك بجب أن تحرص ربة المنزل على تقطيع الساندوتش إلى قطع صغيرة أو كبيرة، مع تقديم التومية حسب الرغبة.