البروتين النباتي يقلل فرص إصابة النساء بالأمراض المزمنة.. اعرفي النظام الغذائي السليم

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر البروتين الحيواني مثل اللحوم والدجاج، هو الأساسي لدى العديد من الأشخاص الذين يحاولون الحفاظ على صحتهم لمدة طويلة دون الإصابة بأي نوع من الأمراض، إلا أن دراسة علمية حديثة أجرتها مجموعة علماء من جامعة «تافتس» الأمريكية، كشفت عن أن البروتين النباتي يساعد بشكل أكبر على خفض فرص إصابة السيدات بالأمراض المزمنة مع تقدمهن في العمر.

وأضافت الدراسة أن البروتين النباتي يتمثل في عدد من النباتات والخضروات مثل العدس والفاصوليا والبازلاء والسبانخ والقرنبيط، بالإضافة إلى أن الدراسة أجراها الأطباء على 48 ألف سيدة منذ عام 1984 إلى عام 2016 وهن تحت المتابعة، ووجدت فروقا كبيرة بين اللاتي يتبعن البروتين الحيواني والنباتي، فالقسم الأول أصبن بعدد من الأمراض، أما الثاني فكن أقل عرضة للمرض، إلا أن الدراسة لم تُؤكد صحتها نتيجة اقتصارها على السيدات البيض فقط بأمريكا، بحسب ما ذكرته صحيفة «نيويورك بوست».

هل البروتين النباتي يخفِّض من نسب الأمراض لدى السيدات؟

وفي هذا السياق، ذكرت الدكتور نهلة عبدالوهاب، استشاري التغذية العلاجية والمناعة لدى مستشفى جامعة القاهرة، أن البروتين النباتي مهم جدا، ويحتوي على العديد من الفوائد الصحية، إلا البروتين الحيواني يمتصه الجسم بشكل أفضل.

وأوضحت الدكتور «نهلة»، في حديثها لـ«هن»، أنه من الأفضل التنويع بين البروتينات الحيوانية والنباتية خلال الشهر، موضحة أنه يفضل تناول مرتين في الأسبوع أي نوع من الخضروات مثل القرنبيط أو غيره، ومرة واحدة يتناول الشخص السمك أو الدجاج، مشيرة إلى أنه من المهم حصول الجسم على كل ما يحتاجه من مختلف الأطعمة، وبالتالي تقل نسب الإصابة بالأمراض المزمنة، لطالما اتبع نظاما غذائيا صحيا، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تنويع الأطعمة التي يحصل عليها الشخص في يومه، مع إضافة طبق السلطة مع الوجبة.