ماذا يحدث عند تخزين اللبن الحليب في باب الثلاجة؟.. نتيجة كارثية

القاهرة - سمر حسين - صحة

يُعتبر اللبن الحليب من المكونات التي يجب تخزينها في أبرد مكان بالثلاجة، وذلك لاختلاف درجات الحرارة في الباب عن الداخل عن الفريزر، ولأن اللبن من العناصر الحساسة جدا، سرعان ما يتغير إلى اللبن الرائب، ويتحول بسبب البكتيريا، وتغير درجات الحرارة، وبحسب موقع «countryliving» كما أن تخزين اللبن الحليب في باب الثلاجة يمكن أن يعرضه لتجمع البكتيريا الضارة والتي قد تكون سامة.

تخزين اللبن في باب الثلاجة

لا يجب تخزين اللبن في باب الثلاجة، إلا إذا كانت ثلاجتك تحتفظ بدرجة الحرارة الصحيحة التي تتراوح بين 0 و5 درجات مئوية، والسبب وراء ذلك أنه يتم فتح باب الثلاجة وغلقه على مدار اليوم ووجود اللبن في باب الثلاجة الذي تقارب درجة حرارته حرارة الغرفة يجعله يتحول للبن الرائب، أو يتعرض للبكتريا الضارة، لأنه وفي كل مرة تفتحي باب الثلاجة تتعرض محتويات بابها لبعض التغيرات في درجة الحرارة، وهنا البكتيريا، وهذا التغير المستمر مضر بسلامة طعامك، لذا يجب أن تحتفظ بالحليب أو أي منتجات ألبان أخرى في مكان بارد جدا بها مثل أسفل الفيرزر.

أين يجب حفظ اللبن الحليب في الثلاجة؟

ويكون الاحتفاظ باللبن الحليب في أبرد مكان بها مثل أسفل الفريزر أو الفريزر نفسه، وبعيدًا عن بابها الذي تغيير درجة الحرارة فيه، أيضا احرصي على حماية الحليب من درجات الحرارة الدافئة طوال الوقت.

وضعه بجانب أطعمة معينة قد يغير طعم الحليب

وبحسب موقع «دويتشه فيليه» الألماني يجب توخي الحذر، إذ يمكن أن يتغير طعم الحليب إذا تم تخزينه بشكل غير صحيح، لأن اللبن يمتص الروائح الأخرى الغريبة بسهولة، مثل الجبن، التي يمكن أن يتغير طعمها بسبب أطعمة أخرى مجاورة لها، وبحسب خبيرة التغذية العلاجية مروة شعير، لـ«هن» يعتبر اللبن الحليب من المكونات الحساسة جدا التي يجب الحرص عليها قبل التخزين:«أي حاجة حساسة بتتعرض للبكتريا ممكن تعرض صاحبها للتسمم».