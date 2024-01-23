لكل السيدات.. متى يحين وقت بيع الذهب لتحقيق أعلى الأرباح؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تستخدم العديد من السيدات الذهب للزينة، والكثير منهن يشترونه للاحتفاظ به لبيعه عند اللزوم، وفي ظل انخفاض أسعاره وتراجع سعر الذهب العالمي في بداية تداولات الأسبوع، كانت فرصة النساء للشراء كبيرة، ولكن يظل التساؤل لديهن متى يكون الوقت المناسب للبيع؟، وهل هناك فرصة للربح عند بيعه؟.

بيع الذهب لجني الأرباح

حقق الذهب انخفاضًا كبيرًا في أسعاره، واشتريت الكثير من السيدات مشغولات من الذهب، في ظل الانخفاض للاستثمار، وتتسائل الكثير منهن متى يحين وقت بيع الذهب وجني الأرباح؟، وهو ما أجاب عنه، واصفي واصف، مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، خلال حديثه لـ«هُن»: «السيدات اللي اشتريت الدهب دلوقتي للربح المضمون، تبيع أو تشتري بعد فترة مثلًا من شهرين لتلاتة، لأنه في الأصل الربح في الدهب للاستثمار على المدى البعيد، لكنها في كل الأحوال هتكسب».

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إزاي أبيع الدهب من غير ما أخسر؟

ويعد المعدن االأصفر من الأشياء المضمونة في الربح، حسب ما أكده «واصف»: «لو عندك رغبة كبيرة في المكسب ممكن تجيبي سبائك ذهبية أفضل أو جنيهات الدهب، والابتعاد عن شراء الذهب كمشغولات لو الرغبة الاستثمار مش الزينة، لضمان تحقيق المكاسب المالية عند البيع»، مؤكدًا على أن الذهب كلما تم الاحتفاظ به لوقت أطول تزيد قيمته.

معايير اختيار الذهب الأصلي

وعند شراء الذهب يجب مراعاة بعض المعايير لتحقيق أكبر ربح ممكن، ووفقا لما أكده نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات سابقًا، خلال حديثه، لـ«هُن»: «يجب الانتباه ألا يحتوي الذهب على إضافات، والتأكد من وجود الختم الأصلي، خاصةً عند الشراء في ظل انخفاضه وهدوء أوضاع الدائرة في العالم وانخفاض أسعاره».