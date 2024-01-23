أسباب لن تتوقعها للشيب المبكر- يمكن علاجها في البداية

محمد اسماعيل - القاهرة - أشارت الأخصائية في مجال الأمراض الجلدية والتناسلية، الدكتورة زينب السعيد، إلى أن الشيب يعتبر مبكرا إذا ظهر قبل الخامسة والعشرين من العمر، حيث في هذه الحالة يفقد الشعر لونه ليس بسبب تغيرات فسيولوجية في الجسم، بل لأسباب أخرى.

ووفقا لوكالة نوفوستي، أوضحت السعيد أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية للشيب المبكر، وهي:

- نقص العناصر الغذائية: مثل نقص الحديد أو النحاس أو الزنك أو فيتامينات مجموعة В.

- العوامل الوراثية: إذا كان أحد الوالدين أو أحد الأجداد يعانون من الشيب المبكر، فمن المرجح أن يصاب الأبناء أيضا.

- التوتر: يمكن أن يؤدي التوتر العصبي إلى ظهور الشعر الرمادي في سن مبكرة.

وأضافت السعيد أنه إذا ظهر الشيب المبكر، فيجب مراجعة الطبيب لتحديد السبب ووصف العلاج المناسب. فإذا كان السبب هو نقص العناصر الغذائية، فيمكن علاج الحالة واستعادة لون الشعر.

وأشارت إلى أن العلاج يكون أكثر فعالية إذا تم في بداية ظهور الشيب المبكر. لذلك إذا لاحظ الشخص ظهور أول شعرات رمادية، عليه استشارة الطبيب فورا.

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