أقوى سلاح لمقاومة برد الشتاء.. استشاري تغذية يقدم نصائح ذهبية لصحة جسمك

القاهرة - سمر حسين - صحة

احتياجات الجسم لا تتغير بتغير الفصول، والاحتياجات واحدة سواء في الصيف أو الشتاء، بحسب الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف الغذائي، موضحا أن احتياجات الجسم الرئيسية ثلاثة لا بد من توافرها جميعاً في غذائنا: «مواد الطاقة من سكريات أو نشويات أو دهون، والبروتينات المهمة لتجديد الخلايا، والفيتامينات والمعادن».

وأضاف «نزيه»، في حواره مع الإعلامية هبة الأباصيري، ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، على شاشة «قناة cbc»، أنَّ البروتين مهم للعمليات الحيوية للجسم وطبق السلطة الخضراء من الأطباق المهمة في وجباتنا، وكلاهما يمد الجسم بجرعة ضرورية من الفيتامينات والمعادن والإنزيمات والهرمونات والمركبات العضوية.

الوجبة المثالية للجسم

وتابع استشاري التثقيف الغذائي: «الوجبة المثالية تتكون من العيش البلدي بالردة المصدر المثالي للكربوهيدرات والنشويات الآمنين، ورغيف التموين الأفضل للصحة، والبديل طبق الأرز والمكرونة، لكن مع تقليل الكميات والدهون التي يطهيان بها، بجانب مصادر البروتين المتاحة ومعها طبق السلاطة الخضراء، والأخير لا بد يكون موجود في الصيف أو الشتاء لأهميته للصحة، ومكوناتها 5 ألوان من الخضروات بحد أدنى لتغطي احتياجاتنا من المعادن والفيتامينات».

أفضل وجبات لمقاومة البرد

وأوضح: «أفضل الوجبات لمقاومة البرد في فصل الشتاء، هو تناول الغذاء الموسمي، أي نأكل الأطعمة في موسمها، فالقلقاس موسمه الشتاء، وكذلك البطاطا، والله سبحانه وتعالى، يمنحنا الطعام في الوقت الذي تحتاجه أجسامنا»، لافتا إلى أنَّ المادة المخاطية بالقلقاس والملوخية مضادة للأورام السرطانية، وأن تنوع الطعام أمر ضروري».

وأشار إلى أن «تدخل الإنسان لزراعة فواكة وخضروات في غير موسمها، والتدخل الجيني في القمح، تسبب في مشكلة الجلوتين للبعض، موضحاً: «عليك أكل الشيء في موسمه ومش شطارة تاكل البطيخ أو الجوافة في الشتا، وذلك لصحة أفضل».