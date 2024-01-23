تعزز المناعة وتقي من الخرف.. أطعمة شتوية تفيد صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - أشارت خبيرة التغذية تامارا موسيفا إلى أن التغذية الموسمية مهمة للجميع، ولكنها أكثر أهمية لكبار السن، حيث أن منظومة المناعة لديهم تكون ضعيفة ويحتاج الجسم إلى الفيتامينات والعناصر المعدنية الدقيقة.

وأوضحت موسيفا أن هناك بعض الأطعمة التي تعتبر مفيدة بشكل خاص لكبار السن في الشتاء، وهي:

الحمضيات: مثل البرتقال والليمون والغريب فروت، وهي غنية بفيتامين C، الذي يدعم منظومة المناعة ويساعد على محاربة الفيروسات. كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على الوقاية من الأمراض.

المكسرات: وهي غنية بالأحماض الدهنية التي تعزز القلب والأوعية الدموية، كما أنها تساعد على تخفيض مستوى السكر في الدم وتحسن الذاكرة، مما يساهم في الوقاية من الخرف. كما تحتوي المكسرات على مجموعة فيتامينات B وعناصر المغنيسيوم والكالسيوم والزنك التي تساعد في الحفاظ على صحة العظام وتقوية الجسم.

الخضروات والفواكه: وهي غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، والتي تساعد في دعم صحة الجسم بشكل عام.

وأكدت موسيفا على أهمية تناول هذه الأطعمة بانتظام للاستفادة من فوائدها الصحية، كما شددت على ضرورة استشارة الطبيب قبل تناول أي مكملات غذائية.

اقرأ أيضًا:

تحذير من تناول الكشري في هذه الحالة.. هذا ما يحدث لجسمك

لن تتوقع.. هذا ما يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الأكل مباشرة

علامة مبكرة تكشف الإصابة بسرطان البنكرياس.. احذرها

بـ8 جنيهات فقط.. نوع خضروات يحميك من النوبة القلبية وارتفاع الكوليسترول

لن تتوقع ما يحدث لمستويات الكوليسترول عند تناول "شوربة المواسير"