مواقف ياسمين عبد العزيز تعكس صفات المرأة الأصيلة.. ماذا فعلت مع أحمد العوضي؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في هدوء ورقي، أعلنت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، انفاصلهما، وسط صدمة محبيهما ومتابعيهما عبر منصات التواصل الإجتماعي، لكن ياسمين عكست «جدعنة» ودعم المرأة الأصيلة، ففي الساعات القليلة الماضية، زارت العوضي، بعد حجزه في المستشقي بعد تعرضه لوعكة صحية، ومن قبل كانت بحسب حديثه الداعم الأول له، تهتم بصحته والأكلات اللازمة له، ولم تتحدث عن الخلافات التي كانت تحدث بين أي زوجين، بل كانت تقف بجواره دائمًا في كل المواقف والمناسبات.

ياسمين عبد العزيز تعكس مواقف المرأة الأصيلة

تواجدت معه في التكريم والأعمال الفنية وساندته حتى في المرض، فلم تكن زيارة ياسمين عبد العزيز للمستشفى للاطمئنان على الحالة الصحية للفنان أحمد العوضي بعد انفصالهما، وحدها التي تدل على معدنها الأصيل، لكنها أيضًا في الفرح والاهتمام به ومناسباته المهمة كانت موجودة، آخرها قبل الانفصال حينما جاورته في أحد الحفلات لاستلام جائزة «أفضل ممثل دراما لعام 2022 باستفتاء الجمهور»، وعلق أحمد العوضي قائلًا: «ألف شكر ليكوا كلكوا، ومبسوط أني بتكرم وبهدي الجائزة لوحش الكون، شكرا ليكي».

اهتمت بصحته ووجباته

وفي تصريحات سابقة في برنامج «صاحبة السعادة» على شاشة «dmc»، خلال فترة زواجهما قال أحمد العوضي، عن ياسمين عبد العزيز: «ياسمين بتعملي الأكل اللي بحبه، رغم أنها مبتاكلوش، اللحوم بكل أنواعها وفتة وشوربة، مليش في المحاشي وأنواع من الأكل اللي بيتعب المعدة، هي بتاكل السوشي والسلمون ومكرونة بشاميل، وواخدة بالها من أكلي بتاع الجيم، عشان العضلات علشان صحتي».

وفي منشور سابق عبر صفحته الرسمية عبر«إنستجرام»، علق العوضي على صورة جمعته بياسمين: «مهما يحصل بينا، هتفضلي أنتي كل حاجة، وكل حياتي بحبك»، وفي المنشورات القديمة في صفحة «العوضي» ما يزال الجمهور يدعوا لهما بالعودة مرة أخرى.

وفي التعليقات لى منشوراتهما بعد الانفصال، أعرب المتابعون عن أمنياتهما بالعودة لبعضهما مرة أخرى، منها: «يا رب يرجعوا»، «رجعها لعصمتك بقى، هي بتحبك أوي اوي ونظراتها كانت كلها حب يوم الجائزة، وهي ملهاش غيرك.. ردها وارجعوا لبعض».