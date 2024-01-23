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شاب أمريكي يطالب 27 سيدة بتعويض 75 مليون دولار.. «تضرر منهن نفسيا وعاطفيا»

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نيكو دامبروسيو

«متكبر ومغرور» واتهامات أخرى وجهتها مجموعة من السيدات إلى شاب أمريكي يدعى «نيكو دامبروسيو» عبر إحدى المجموعات النسائية على «فيسبوك»، كما تبادلن الادعاءات والانتقادات له، ما أثر على حياته العملية والشخصية.

اتهامات السيدات اللاتي بلغ عددهن 27، للشاب الأمريكي جعله يضطر إلى تحريك دعوى قضائية ضدهن، واصفا الاتهامات بالملفقة، مؤكدا أن أحاديثهن تسببت له في الكثير من المشكلات على كل المستويات، وفقا لما ذكره موقع «odditycentral».

 

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الشاب يطالب السيدات بتعويض 75 مليون دولار

وكان نيكو دامبروسيو، المقيم في شيكاغو الأمريكية، 32 عامًا، قد ارتبط في الماضي بعدد من السيدات، إلا أنهن عدن إليه مرة أخرى ليشاركن عيوبه مع غيرهن خلال تلك الفترة، وهو ما قاده إلى إنشاء دعوى قضائية ضد 27 امرأة وطالب فيها بالحصول على 75 مليون دولار للتعويض عن الأضرار التي لحقت به.

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اتهامات تسببت في خسارة كبيرة للشاب

الأذى الذي تعرض له «نيكو» أدى إلى تشويه سمعته بشكل كبير، خاصة بعدما استخدمت السيدات صورته الشخصية دون رأيه، وهو بمثابة انتهاك للخصوصية سبب له اضطرابًا نفسيا وعاطفيًا، وأدى إلى خسارة كبيرة لديه في أرباح عمله.

وذكر محامو الشاب، أن هذه المجموعة النسائية تخصصها بعض السيدات لمشاركة آرائهن في أحد الرجال، وهناك الكثير من الاتهامات الموجهة لعدد آخر من الشباب، مؤكدين أن الدعوى القضائية ستكون ضد 27 سيدة ومشرفي المجموعة وشركة فيسبوك، كما سيطالبون بتعويض قدره 75 مليون دولار.

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