أعراض خطيرة تؤثر على وظائف المخ.. تعرف على مرض أحمد العوضي

القاهرة - سمر حسين - صحة

غالبا ما تتسبب بعض الغازات السامة التي قد يستنشقها الأشخاص عن طريق الخطأ إلى الإصابة بأمراض خطيرة في الجهاز الرئوي والتنفسي، وربما تصل لوظائف الجسم والدماغ.

وتعد الغازات السامة من الأسباب التي قد تؤدي إلى الوفاة، في حال لم يتم إسعاف المصاب سريعا، قبل أن ينضم لضحاياها مؤخرًا الفنان أحمد العوضي، الذي نُقل إلى أحد المستشفيات إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة نتيجة استنشاق أحد الغازات.

ما هي إصابة أحمد العوضي؟

وأكد مصدر مقرب من أحمد العوضي، أن الفنان متواجد بالمستشفى منذ عدة أيام نتيجة تعرضه لاختناق بسبب استنشاقه غاز أول أكسيد الكربون أثناء تصويره مشهد حريق في مسلسل «حق عرب»، ما تسبب في اختناقه ونقله إلى المستشفى.

ما هو غاز أول أكسيد الكربون المتسبب في إصابة العوضي؟

مركز السموم بكلية الطب في جامعة الإسكندرية، قال إن غاز أول أكسيد الكربون معروف بـ«القاتل الصامت»، إذ إنه غاز عديم الرائحة، واستنشاقه يؤدي إلى الوفاة حال عدم التدخل الطبي السريع، وتكمن عادة خطورته من تسريبه من بعض الأجهزة المنزلية مثل الدفايات والشوايات والسخانات.

ماذا يحدث عند استنشاق غاز أول أكسيد الكربون؟

وفقًا لما ذكرته «United States Environmental Protection» وكالة حماية البيئة الأمريكية، فإن استنشاق غاز أول أكسيد الكربون يؤدي لمشكلات صحية خطيرة على رأسها:

- منع نقل الأوكسجين إلى الأنسجة والخلايا.

- مهاجمة الأنسجة.

- تلف في المخ لبضعة أسابيع.

وعند التركيزات المنخفضة للغاز، يصاب الشخص بالتالي:

- الإرهاق بشكل كبير

- ألم في الصدر

- ذبحة صدرية في بعض الحالات.

- ضعف البصر.

- انخفاض وظائف الدماغ.

- الدوار.

- التشوش.

- الغثيان.

وأكد الدكتور أمجد الحداد، لـ«هُن»، إن التدخل السريع في مثل هذه الحالات ينقذ المريض، مع تعرضه لبعض المشكلات الصحية، ولكن التأخر في إسعافه قد يؤدي به إلى الوفاة.