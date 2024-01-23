أول تعليق من عبير فؤاد بعد تحقق ثاني توقعاتها في مباراة مصر وكاب فيردي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أحرز محمود تريزيجيه، هدفا في مباراة مصر وكاب فيردي، ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، التي أقيمت في كوت ديفوار، وكانت عبير فؤاد خبيرة الأبراج قد توقعت، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قدرة اللاعب على تحقيق الهدف.

اليقظة تساعد تريزيجيه على تسجيل هدفه

بعد تحقق توقع عبير فؤاد عن تريزيجيه قالت لـ«هن» إنها كانت تعلم بأنه سيحقق الهدف لأنه يمتلك يقظة كبيرة، وقوة تركيز عالية جدا: «الحمد لله إنه حقق الهدف لأنه بناء على الحالة الفلكية بتاعته، لما ينزل هيحقق لأن عنده يقظة وتركيز».

عبير فؤاد تكشف حظوظ محمود تريزيجيه

محمود تريزيجيه، من أهم اللاعبين في مباراة كأس الأمم الأفريقية، ومن مواليد برج الميزان، وبحسب حديث عبير فؤاد، قبل المباراة الثالثة، فإن لديه القدرة على تحقيق الهدف في المباراة، وسينعم بالكثير من الفرص والحظوظ القوية الإيجابية، والتي ستجعله في مكانة أعلى في الوسط الرياضي، ولكن عليه الحذر من تدخل الآخرين في قرارته، فيجب أن يسمع صوته فقط في اتخاذ أي قرار: «لازم ياخد قراره بنفسه، دا أهم نقطة هتخليه ينجح ويحقق كل اللي عايزه».

كانت عبير فؤاد، قد توقعت في وقت سابق، إصابة محمد صلاح، نجم مصر وليفربول الإنجليزي، في مباراة مصر وموزمبيق الماضية بأمم إفريقيا، وهو ما حدث بالفعل للاعب.