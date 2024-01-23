على أغنية رومانسية.. جندي إسرائيلي يفجر حيا سكنيا في غزة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وسط منطقة تبدو مدنية، الزرع الأخضر والحدائق تحيطها من كل مكان، ظل فيها الفلسطينيون «أصحاب الأرض» آمنين، قبل أن يأتي جنود الاحتلال الإسرائيلي يسلبون الأمن والأرواح منهما بدم بارد، ربما بـ «ضغطة زر» واحدة، تتحول المنازل لركام، وتسقط الضحايا من الشهداء أرضًا، لتروى الأرض بدمائهم الذكية.

جندي من الاحتلال الإسـرائيلي يهدي تفجير للنساء وأزواج المجندات

على أنغام أغنية رومانسية وضحكات استفزازية ضجت بالمكان، قرر واحد من جنود الاحتلال الإسرائيلي، تفجير حي سكني في غـزة، مؤكدًا أن هذا التفجير هو هدية لنساء جنودهم، بل وأزواج مجنداتهم، قائلًا: «إلى مجنداتنا، وأزواج وزوجات جنودنا، هذا التفجير إهداء مننا لكم، ونحن جميعا سالمين»، وقام الجندي المُحتل بالعد التنازلي قبل أن يقوم بالتفجير بالفعل.

الاحتلال الإسرائيلي ينسف مربعا سكنيا جديدا وسط خان يونس

الجدير بالذكر أن وسائل إعلام فلسطينية أعلنت اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي نسف مربعا سكنيا جديدا وسط خان يونس، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.