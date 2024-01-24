تحقق توقع عبير فؤاد بشأن نجم «كاب فيردي» خلال مواجهة مصر.. ماذا حدث له؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صعود وتأهل بشق الأنفس، وسعادة غامرة رسمها المنتخب الوطني لكرة القدم، على وجوه ملايين المصريين، بعدما تعادل اليوم أمام منتخب كاب فيردي «الراس الأخضر» في مباراة عصيبة قدم بها المنتخب أفضل ما لديهم.

ويعد تعادل اليوم هو كسر سلسلة انتصارات منتخب كاب فيردي «الراس الأخضر»، الذي تصدر لاعبيه محركات البحث بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب الأداء المقدم من أقدامهم بالمباريات السابقة.

تياجو مانويل

ولعل أبرز لاعبي منتخب كاب فيردي «الرأس الأخضر»، الذي توقع تشكيله خطورة على المنتخب، كان اللاعب، تياجو مانويل «بيبي»، الذي عرف بالتسديدة الصاروخية أمام موزمبيق، وتوعد منتخب مصري مؤخرًا.

وعلى الرغم من تمتع اللاعب باللياقة البدنية العالية، والتسديدات الناجحة على بعد عشرات الياردات، إلا أن خبيرة الأبراج عبير فؤاد، كانت توقعت عبر «هن» عدم ظهوره حال المشاركة بأداء جيد، مؤكدة أنه سيعاني ولم نجده بالمباراة، وإذا تواجد سيقدم أداء غير منتظر من جماهيره.

وقالت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد ل «هن»: «للأسف تاريخ ميلاده 13 يوليو، متعارض من تاريخ المباراة 22 يناير».

وتابعت: «القمر في مواجهة برجه، وللأسف منزل الصحة عنده سيئ، فمش هيظهر وممكن يتصاب».

ماذا حدث للاعب بعد توعده المنتخب المصري؟

وكان تياجو مانويل «بيبي»، مهاجم كاب فيردي، قال في تصريحات صحفية لوكالة «فرانس برس» إن تركيزه الأساسي هو المنتخب الوطني، إذ توعد بالمكسب وحصد ثلاثة نقاط، كي يصعد بالعلامة الكاملة على حساب المنتخب.