3 مشروبات تمنح جسمك الدفء في الشتاء.. «تناولها صباحا»

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع زيادة برودة الطقس في الصباح الباكر، يجب تناول مشروبات تساعد على الدفء والتركيز، خاصة للطلاب أثناء ذهابهم للامتحانات، لهذا تقدم السطور التالية، 3 مشروبات مهمة ومتوفرة في كل منزل تمنح الجسم الدفء، وهي القهوة والزنجبيل والشاي الأخضر، بحسب موقع «هيلث لاين»، وتصريحات الدكتورة عالية صلاح، استشاري التغذية العلاجية والسمنة.

3 مشروبات تساعد على التركيز والدفء

من المشروبات التي تمنح الجسم الطاقة وتزيد التركيز صباحا، خاصة في الطقس البارد، مشروب الزنجبيل الذي يعمل على تحسين صحة الدماغ، بسبب احتوائه على مواد طبيعية مضادة للالتهابات، وهو مشروب ضروري للجسم لأنه يقلل فرص الإصابة ببعض الأمراض العصبية، مثل الزهايمر، مع الحرص على عدم تناوله على الريق للأشخاص الذين يعانون من أمراض المعدة.

القهوة والشاي الأخضر

كما تساعد القهوة على استقبال اليوم بتركيز وذاكرة أفضل، ويكمن دورها في تحسين وظائف الدماغ بسبب محتواها من الكافيين القادر على إطلاق النواقل العصبية المفيدة منها الدوبامين والسيروتونين والنورادرينالين، وهي نواقل عصبية تعمل على تحسين رد الفعل والمزاج والفهم، ومثلها مشروب الشاي العادي أو الأخضر، ويفضل تناول الشاي الأخضر لأنه صحي أكثر.

الكاكاو الساخن والشيكولاتة

ويعتبر مشروب الكاكاو الساخن من مشروبات الشتاء الشهيرة، وعلى الرغم من شهرته بتدفئة الجسم، فله دور مهم في تحفيز تدفق الدم وزيادة الأكسجين للدماغ، وهو ما يبقي العقل في حالة تأهب وانتعاش، لذلك ينصح بتناوله صباحا لزيادة النشاط والتركيز، كما يعمل على تقليل تأثير تقدم العمر على الذاكرة، لأنها تحتوي على ناقلات عصبية تجعل الفرد يشعر بالراحة.