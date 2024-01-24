طريقة عمل طبق السعادة في دقائق.. «هتاكلي صوابعك وراه»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«البسبوسة والكنافة مع الكريمة» تعد من أبرز أطباق الحلوى التي انتشرت مؤخرا بشكل كبير، لما تتميز به من مذاق رائع يجذب كل من يتذوقها، لذا تقدم الشيف صافية يحيى طريقة تحضيره خلال السطور التالية.

طريقة عمل الكنافة بالبسبوسة بالكريمة

نصف كيلو من الكنافة

ثلاث ملاعق من السمن

كوبين سكر كوب ماء

100 جرام من مسحوق الكريمة اللباني

كوب من الحليب

ثمرة مانجو

ست قطع من البسبوسة

طريقة تحضير الكنافة بالبسبوسة بالكريمة

يتم تجهيز البسبوسة أولًا بالطريقة المعتادة المتوارثة عبر الأجيال، حتى تبرد خلال تجهيز الوصفة ونتمكن من استعمالها.

يوضع السكر مع الماء على النار لصنع العسل الذي سيتم استعماله في تحضير الوصفة، وتهدئ النار بعد الغليان، ويترك على النار حتى تمام التماسك.

ومن ثم نحضر الكريمة اللباني عبر خلطها مع الحليب وضربها جيدًا بالمضرب حتى نصل للقوام المطلوب.

ويرفع مقدار السمن على النار حتى تصل لدرجة حرارة متوسطة، ثم نبدأ في تحمير الكنافة مع السمن حتى تصل للون الذهبي.

بعد تحمير الكنافة توضع في القوالب التي ستقدم بها، مع إضافة العسل حسب الرغبة المحببة لكل فرد، وفوقها طبقة من الكريمة اللباني، ثم توزع قطع من البسبوسة المقطعة بشكل صغير.

وفي الخطوة الأخيرة تقطع ثمرة المانجو إلى مكعبات صغيرة، وترش على وجه الطبق، كما يمكن أن تغطى بالشيكولاتة أو صوص الكراميل، حسب الرغبة، ثم تقدم طازجة.