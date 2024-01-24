أسرار تنسيق طبعة النمر.. تعرفي عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

تعد طبعة النمر أبرز وأشهر طبعات الحيوانات وأكثرها رواجاً، مما جعلها أساسية، ولا غنى عنها، في خزانة ثياب أية امرأة عصرية أنيقة.

وأوردت مجلة "Jolie" أن طبعة النمر تتمتع بطابع جريء يمنح المرأة إطلالة جذابة تنطق بالأنوثة والإثارة، مؤكدة أن تنسيقها يحتاج إلى حس عالٍ كي لا يبدو المظهر العام متكلفاً.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن طبعة النمر تتناغم مع الألوان المحايدة مثل الأسود والأبيض والبني والبيج، كما أنها تبدو رائعة مع درجات الجينز.

ومن التوليفات الرائجة بقوة حالياً تنسيق طبعة النمر مع اللون الأحمر، والذي يضفي عليها طابعاً عصرياً أكثر جرأة وجاذبية.

ونظراً للطابع الجريء لطبعة النمر، فإنها ينبغي أن تمثل محور الإطلالة، لذا ينبغي الابتعاد عن الحلي الكثيرة أو اللامعة وتفضيل الحلي البسيطة والأنيقة عليها، وذلك كي تكون طبعة النمر في بؤرة الأضواء.

كما ينبغي الابتعاد عن قطع الملابس الضيقة للغاية أو القصيرة جداً، نظراً لأنها تجعل طبعة النمر تبدو بمظهر سيئ.

لذا ينبغي تنسيق طبعة النمر مع ملابس متوسطة الطول أو أكبر من المقاس "أوفرسايز".

ولإطلالة أكثر هدوءاً، يمكن الاكتفاء بقطعة إكسسوار تزدان بطبعة النمر مثل حقيبة أو حذاء أو شال.