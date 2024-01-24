كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه.. هتغير حياتك وتحمي بيتك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعاني الكثير من السيدات وربات البيوت من الحزن والكرب، وتبدأن بترديد الدعوات واللجوء للقرآن والسنة والنبوية، وبحسب حديث سابق للشيخ الشعراوي، فالدعاء ما هو إلا أخذ بالأسباب لعل دعوة تستجاب لذلك تلجأ الكثير من الأمهات إلى آيات الرقية الشرعية والأدعية المعروفة، لكن هناك كلمة شهيرة بين الأدعية لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدث عنها.

كلمة لتفريج الهم والكرب

وتناول الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي تلك الكلمة التي تفرج الهم والكرب في تصريحات تلفزيونية، قائلاً: «رسالة لكل مهموم ومكروب ومحزون ومديون ومبتلى، بخاطب فيكم العقيدة التي بناها فيكم سيدنا محمد فلا تخف من فوات الرزق مهما كانت المحن والشدائد، فاطمئن ربنا هيفرج الكرب وهيرزقك، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا»، وأكد على أن العطايا على متن البلايا، فلا تظن بالله ظن السوء، لأن المنافقين هم من يظنون كذلك.

«ريح نفسك من الفكر والهموم»

وقال الشيخ رمضان عبد المعز، إن هناك دعاء أو كلمة لفك الكرب، قائلاً: في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه، كلمة أخي يونس عليه السلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» والحديث رواه الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص، لذلك يمكن للأمهات الاستعانة بالكلمات السابقة وهي كلمات سيدنا يونس في بطن الحوت، والتي نجاه ربه بعدها.