طريقة عمل بسكوت النشادر الهش.. أحلى من الجاهز

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بسكوت النشادر، هو نوع من المعجنات، الذي عرفه الجميع بقوامه الهش الرملي، ويُعتبر بسكوت النشادر من الحلويات الفرنسية التقليدية.

ويتميز بسكوت النشادر، بقوام خفيف هش، ويكون عادةً بطعم زبدة غني، كما يمكن أن يحتوي على مكونات إضافية مثل الفانيليا لتعزيز النكهة.

طريقة عمل بسكوت النشادر الهش

كل ما عليكِ هو ضبط المقادير، ومزجها وعجنها بشكل جيد، ويُشكل العجين بشكل كرات أو أقراص قبل أن يُخبز في الفرن حتى يصبح لونه ذهبياً.

ويُقدم بسكوت النشادر غالباً كمرافق للشاي أو القهوة، ويعتبر خيارًا رائعًا للأوقات الاستراحة أو الإفطار.

طريقة عمل بسكوت النشادر الهش

لعمل بسكوت النشادر، يمكنك اتباع هذه الخطوات:

مكونات طريقة عمل بسكوت النشادر الهش

1 كوب زبدة

1 كوب سكر

2 بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

4 كوب دقيق

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1/4 ملعقة صغيرة ملح

طريقة عمل بسكوت النشادر الهش

تخفق الزبدة والسكر جيداً حتى تصبح الخليط ناعماً.

يضاف البيض والفانيليا، ويستمر الخفق.

في وعاء منفصل، يخلط الدقيق، البيكنج بودر، والملح.

يضاف الخليط الجاف تدريجياً إلى خليط الزبدة ويستمر الخفق حتى تتكون عجينة.

يُشكل العجين إلى كرات صغيرة وتوضع في صينية مخصصة للخبز مع ترك مسافات بينها.

يُخبز البسكوت في فرن مُحمى مسبقًا عند 180 درجة مئوية لمدة تتراوح بين 10-12 دقيقة أو حتى يُصبح لونها ذهبياً.

يترك البسكوت ليبرد قبل التقديم.

استمتع ببساطة ببسكوت النشادر اللذيذ.