لو معاكي 20 جرام دهب.. اعرفي كسبتي كام في 3 أسابيع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الذهب من السلع التي يرتفع سعرها يوما تلو الأخر، الأمر الذي يدفع النساء إلى اقتناءه والاستثمار فيه، لذا ترغب السيدات في معرفة الأرباح التي تحصل عليها، منذ بداية العام وحتى اليوم الـ24 من الشهر الجاري، إذ كانت تمتلك 50 جراما من الذهب على سبيل المثال.

لو معاكي 20 جرام دهب.. اعرفي كسبتي كام خلال 3 أسابيع

تفاوت في أسعار الذهب منذ بداية العام، إذ شهد اختلاف ملحوظا، قبل 3 أسابيع من الآن، الذي يضمن بدوره ربحا مضمونا للسيدات، فكم ستجني من أرباح بحسب السعر الأخير الذي سجله الذهب أمس.

قبل 3 أسابيع كان سعر الذهب من عيار 21، سجل نحو 3175 جنيها مصريا، في الـ31من ديسمبر الماضي، ليكون هناك ربحا صافيا قدره 655 جنيها، بعد ارتفاع سعر الذهب ووصوله إلى 3830 جنيها وفقا لشعبة الذهب.

وبحساب القيمة النهائية لمقدار الربح، إذ كنتي تمتلكين 20 جراما من الذهب عيار 21، وذلك عن طريق معادلة بسيطة، ضرب عدد الجرامات في قيمة الفارق للحصول على صافي الربح وهو 13100 جنيه في حال احتفاظك بهذه الجرامات من الذهب.

وأشار وصفي واصف، مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، أن الذهب مصدر جيد للاستثمار، خاصة على المدى البعيد، فهو مضمون ومكسب موجود في كل الأحوال، خاصة السيدات اللاتي حرصن على شرائه تلك الفترة وفقا لحديثه لـ«هن».