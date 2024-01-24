احذر رائحة الفم الكريهة.. تنذر بأمراض خطيرة وإهمالها يؤدي لمشاكل كبيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

ألم الأسنان أو نزيف اللثة الخفيف أمرًا طبيعيًا بالنسبة للكثيرين وغالبًا ما يمر دون أن يلاحظه أحد، فهو عرض شائع ولكن إهماله أمر خطير للغاية، وهناك العديد من الأمور التي قد يعتقد البعض إنها عادية، لكنها إما أن تكون إشارة لمرض آخر، أو جرس إنذار لمرض جديد.

ففحوصات الأسنان المنتظمة هي المفتاح للمساعدة في هذه العملية، لذا فإن الإهمال مميت في طب الأسنان، إذ يؤدي إلى مشاكل أكثر خطورة، فكن على علم، بأن العناية بأسنانك أمر بالغ الأهمية للحصول على ابتسامة مشرقة وصحية، ولا تتجاهل رائحة أنفاسك الكريهة أو إذا شعرت بحساسية أسنانك، فالزيارات المنتظمة لطبيب الأسنان تصحح هذه المشكلات وتحافظ على فمك في حالة ممتازة، لذا لا تؤجل موعد طبيب الأسنان هذا، وحافظ على تألق تلك الأسنان، مع الاطمئنان على صحتك.

وعلى الرغم من إنه من الصعب معرفة أهم المشكلات التي تتعلق بالأسنان؛ ولكن إليك أبرز المشكلات التي لا تتهاون في علاجها، خاصة وإن الأولى قد تشير لأمرض خطيرة، وفقًا للموقع الهندي«boldsky».

رائحة الفم الكريهة

رائحة الفم الكريهة أو رائحة الفم الكريهة، هي مشكلة شائعة لدى معظم الناس، فنحن نميل إلى إلقاء اللوم على جداول تنظيف الأسنان السيئة وعاداتنا الغذائية، وفي حين أن هذه أسباب حقيقية، إلا أن رائحة الفم الكريهة هي قصة أكبر، حيث يمكن أن تسبب الحالات الصحية الأساسية مثل مشاكل الأمعاء والتهابات الحلق وأمراض الرئة المزمنة رائحة الفم الكريهة.

وتعد الحلول الوقائية هي اختبارات الأسنان المنتظمة، ووضع أنظمة صارمة لنظافة الفم، واستخدام غسولات الفم المضادة للميكروبات، مع تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط مرتين يوميًا، واستخدام غسول الفم غير الكحولي، وعلاج مشاكل الأمعاء أو الحلق، ما يمكن أن يعزز الثقة ويعيد صحة أسنانك إلى حالتها الطبيعية.

أمراض تشير إليها رائحة الفم الكريهة

وفقًا للموقع الطبي العالمي webmd هناك حالات مرضية تنتج عنها رائحة الفم الكريهة، على النحو الآتي:

- حصوات صغيرة مغطاة بالبكتيريا في اللوزتين تنبعث منها رائحة.

- الالتهاب أو العدوى المزمنة في الأنف والجيوب الأنفية أو الحلق.

- بعض الأمراض، مثل بعض أنواع السرطانات، والحالات المرضية مثل، اضطرابات التمثيل الغذائي.

- ارتجاع أحماض المعدة المزمن.

مشكلات أخرى لا تتجاهلها في أسنانك

الأسنان الحساسة

حساسية الأسنان مع الأطعمة «الساخنة/الباردة/الحلوة»، هي مصدر قلق شائع، يحدث ذلك عندما تتآكل مينا أسنانك ما يؤدي إلى الشعور بالحساسية، فطريقة تنظيف الأسنان غير السليمة والأطعمة الحمضية من أسباب طحن الأسنان التي تجعل أسنانك حساسة.

تشمل الحلول الحديثة معجون الأسنان المزيل للحساسية، وعلاجات الفلورايد لتخفيف الحساسية.

الفجوات بين الأسنان

الفجوات بين الأسنان، منطقة مزعجة في تناول الطعام يمكن أن يسبب بقاء الطعام بين الأسنان أو في حشوات الأسنان عدم الراحة ومضاعفات أخرى إذا لم يتم التعامل معها، ما يسبب ألم الأسنان وتورم اللثة والخراج وغير ذلك الكثير.

ولكن تستخدم التقنيات الحديثة خيط تنظيف الأسنان، وخيط تنظيف الأسنان المائي، والفرش بين الأسنان لإزالة الجزيئات بشكل فعال.

كما يعد حشوات التجويف، وإجراءات تقويم الأسنان لتقليل مناطق تجمع الطعام، أفضل الحلول التي تضمن صحة الفم على المدى الطويل.

الأسنان المكسورة جزئيًا

يمكن أن تنتج الأسنان المكسورة جزئيًا عن صدمة أو طحن الأسنان أو ضعف المينا، أو إهمال شريحة صغيرة في السن إلى مضاعفات كبيرة لاحقا.

ولكن يمكن ترميم الأسنان المكسورة جزئيًا وحمايتها باستخدام رابطة الأسنان أو التيجان أو القشرة، وفي الحالات الأكثر خطورة، قد تكون هناك حاجة إلى علاج قناة الجذر لتخفيف التلف.

جسر الأسنان المفقود أو المكسور

يؤدي تاج أو جسر الأسنان السائب أو المكسور إلى إضعاف الوظيفة والجماليات، ما قد يؤدي إلى مزيد من الضرر واحتمال فقدان الأسنان إذا تم إهماله، كما قد ينتهي بك الأمر أيضًا إلى ابتلاع هذه الأطراف الصناعية السائبة إذا تركت دون علاج.

ففي حالة زيارة عيادة متخصصة، سيقوم طبيب أسنانك أولاً بتقييم الضرر وتقديم خيارات مثل إعادة التثبيت، ويمكنك أيضًا اختيار الحلول المتقدمة والدائمة، مثل زراعة الأسنان التي لا تحتاج إلى استبدال وتبقى مدى الحياة.