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كلمة السر في نجاح مسيرة أبو جبل.. حراسة مرمى المنتخب بـ«دعاء الأم»

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

محمد أبو جبل

ببركة دعائها يستكمل مشواره الرياضي بتألق؛ ويكون بديلًا في وقت الأزمات التي يحتاجه فيها المنتخب ويظهر كفاءة عالية، والسر في هذا رضى والدته التي دائمًا ما يشارك صوره معها، وتعلق على نجاحه؛ بحسب تصريحات تلفزيونية سابقة، أما هو فقال إنها تمثل له كل شيء، وفي السطور التالية نستعرض علاقة أبو جبل بوالدته.

علاقة قوية ودعم مستمر

تجلس الأم على أريكتها؛ تحمل كوب الشاي وتشجع فلذة كبدها في كل مباراة، تدعو له قبل صافرة البداية ومع نهايته تتلقى اتصاله ليطمئنها، بحسب تصريحات تلفزيونية لوالدة محمد أبو جبل:«تعبت لما أبو جبل اتصاب وكنا على آخر لحظة متابعين بس الحمدلله هو بطل، الحمدلله والنصر لمصر إن شاء الله، بمساندكتوا ليه، بصلي ونقعد أنا وأولاد ولادي ولما بيصد وينجح بيكون فرحة حلوة أوي قبل وبعد الماتش بيكلمني يقولي دعيتي لنا يا أمي».

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الأم سر قوته

واعتاد أبو جبل حارس منتخب مصر المتوقع أن يكون بديلًا للشناوي بعد إصابته، نشر صور له مع والداته عبر خاصية الاستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» معلقًا:«أنا أمي تسد الشمس جمال..أنا أمي الضحك معاها خيال.. كل سنة وانتي طيبة يا أمي»، «أمي أحلي وأجمل عيد ميلاد في حياتي.. تعرفي أنك أغلي حاجة عندي ياأمي..ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك أبدا».

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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