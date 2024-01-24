وصفة للبشرة على «تيك توك» هددت طفلة أمريكية بالعمى.. وطبيب يحذر من المخاطر

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

كل تصفح على تطبيق موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، تجد نفسك أمام صيحات جمالية خطيرة، تجعل الكثير من المتابعبين ضحايا، كانت أخرها فتاة أمريكية، قرت تجربة إحدى الوصفات، لينتهي بها الأمر إلى دخول المستشفى، إذ أصيبت بعدوى بكتيرية، كادت أن تؤدي إلى فقدان بصرها.

فتاة ضحية «التيك توك»

«أميليا» الفتاة البالغة من العمر 13 عامًا، جربت علاجًا للعناية بالبشرة، عُرض على منصة «تيك توك»، لكن النتيجة كانت كارثية، وكانت الوصفة عبارة عن صنع قناع باستخدام إحدى المنتجات الحمضية وكريم الريتينول، وهو ما أوضحت خطورته، إيمان سند، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل، خلال حديثها لـ«هُن»: «الكريم في آثار جانبية، لأنه بيسبب جفاف الجلد والتهابه والشعور بحكة أو حرقة، بالإضافة إلى أنه مش للأطفال، وهو بتستخدمه النساء الأكبر سنًا».

الصفة كادت أن تصيبها بالعمى

اعتقدت الفتاة أن القناع سيعمل على توهج البشرة، بسبب التقشير المفرط للجلد، ولكن لا يستخدمه الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم بضع سنوات، وفيديو العناية بالبشرة أدى إلى وجود حروقا واحمرارًا وتساقطًا للجلد، وبحسب والدتها، كلير، عبرت أنها جاءت وهي تركض بوجه أحمر فاتح والجلد متقشر على وجهها مع بقع حمراء ملتهبة: «سألتها قالت لي عملت ماسك للعناية بالبشرة»، بحسب صحيفة «الديلي ميل».

وصفات دون استشارة الطبيب

وعلى الفور دخلت «أميليا» المستشفى، وظلت لمدة أربعة أيام، وخضعت لمحاولات إنقاذ، بحسب الطبيب، أنها أُصيبت بعدوى بكتيرية، جعلت جلدها أكثر تقرحًا: «تبين في الأنسجة الموجودة تحت الجلد، وشُخصت بالتهاب النسيج الخلوي، وانتشرت العدوى في عينها اليسرى»، قد تؤدي إلى فقدانها للبصر، لكن مع العلاج بدأ الوضع يتحسن، ويشير الخبراء إلى ارتفاع حالات مماثلة، بسبب وصفات مواقع التواصل الاجتماعي، دون استشارة طبيب.