7 معلومة عن ابن الفنانة حنان ترك بعد احتفالها بعيد ميلاده.. منحته اسم يوسف شاهين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فاجأت الفنانة حنان ترك، متابعيها بنشر صورة جديدة لها جمعتها بنجلها الأكبر «يوسف»، إذ اختلفت ملامحه الطفولية التي اعتاد عليها الجمهور، وظهر شابا في مقتبل العمر بلحية وشعر طويل، وهو ما جعل صورته تلاقي تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، وبدأ البعض في السؤال عنه وعن دراسته وعدد أشقائه.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، عدة معلومات عن نجل الفنانة حنان ترك، وفقًا لتصريحاتها السابقة وحسابه الشخصي.

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من هو نجل حنان ترك؟

- يدعى خالد خطاب.

- نجلها من طليقها خالد خطاب، إذ أنجبت منه يوسف وآدم.

- الابن الأكبر للفنانة حنان ترك، وله شقيق، وثلاثة أخوة غير أشقاء.

- أطلقت عليه «حنان» اسم يوسف، بسبب ارتباطها الكبير بالمخرج الراحل يوسف شاهين، إذ كانت تعتبره والدها الروحي.

- يعمل يوسف في مجال الفن، وتحديدًا فن الراب، من الغناء والكتابة والتأليف.

- يعمل في إحدى الشركات الأجنبية في الولايات المتحدة.

- مرتبط ارتباطًا كبير بوالدته، وقام بتدوين اسمها عبر التعريف الخاص به بحسابه على «إنستجرام»، مؤكدًا أنها أول وآخر حدوده عقب التعاليم الدينية.

وكانت حنان ترك نشرت صورة عبر حسابها على «إنستجرام» جمعتها بنجلها يوسف، موجهة له رسالة باللغة الإنجليزية، بمناسبة عيد ميلاده، مدونة: «عيد ميلاد سعيد للضوء الأكثر إشراقا في حياتي، قد لا أكون الأم المثالية لكني محظوظة لأن لدي ابن مثالي مثلك».

وتابعت حنان ترك: «كبرت وأصبحت رجل.. أمر لا يصدق».

وعلى الفور تفاعل معها الجمهور والمتابعون، مهنئين الأخير بعيد ميلاده، داعين لهم بالسعادة.

وتعيش الفنانة حنان ترك في الولايات المتحدة الأمريكية، رفقة أبنائها الخمسة، يوسف وآدم خالد خطاب من زوجها الأول، ثم محمد يحيى من زيجة أخرى بالإضافة إلى ابنتيها الأصغر سنا مريم ومنى من زوجها الأخير محمود مالك.

الجدير بالذكر إن آخر أعمال الفنانة حنان ترك، كانت مسلسل «الأخت تريز»، عام 2012، ثم أعلنت من بعدها، اعتزالها الفن أثناء مداخلة هاتفية لها في برنامج «أنا والعسل»، الذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان، وكان هذا آخر لقاء تليفزيوني لها.