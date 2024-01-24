فتاة كادت أن تصاب بالعمى بسبب عادة شائعة.. إليك ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تعرضت فتاة بريطانية تدعى "أميليا غريغوري" إلى أمر كارثي، حيث كادت أن تفقد نظرها، نتيجة لاستخدامها مستحضر تجميل للعناية بالبشرة كانت قد روجت له إحدى المؤثرات على موقع الفيديوهات القصيرة تيك توك، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأصيبت صاحبة الـ 13 عامًا، بعدوى جلدية وصلت إلى العين، لكنها كانت أكثر خطورة في عينها اليسرى، لدرجة فقدان النظر بها، وكانت لا تفارق فراشها في المستشفى لمدة 4 أيام، وكانت أميليا قد قررت تجربة علاج العناية بالبشرة، بعد مشاهدة مقطع فيديو لإحدى المؤثرات المراهقات على تيك توك وهي تضع العلاج الذي يضم عدة منتجات، معتقدة بأنه مضاد للشيخوخة ويعمل على توهج البشرة.

ولكن كان العلاج يحتوي على مادة الريتينول، وهي أحد أشكال فيتامين A الذي يستخدم غالباً لتقليل التجاعيد، والذي يؤدي استخدامه المفرط على البشرة الشابة والحساسة، إلى الحروق والاحمرار وتقشير الجلد، ونظرًا لصغر عمرها تعرضت لعدوى.

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