طريقة عمل حمص الشام زي المحلات.. حضريه في دقائق

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع انخفاض درجات الحرارة، تبحث الأمهات وربات المنازل، على طريقة عمل حمص الشام زي المحلات، بدلًا من شراؤه من الخارج، إذ يعد واحد من المشروبات الشتوية التي لها طعم ومذاق مختلف ومميز، وتتأكد من نظافته وجودته حرصا على صحة أولادها.

طريقة عمل حمص الشام زي المحلات

ويقدم «هُن» في السطور التالية، طريقة عمل حمص الشام زي المحلات، بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي.

مكونات عمل حمص الشام

3 أكواب من الماء

250 جراما من حمص الشام منقوع ليلة كاملة

6 فصوص ثوم

كوب ونصف عصير الطماطم

نصف ملعقة صلصة

نصف ملعقة ليمون

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة كمون

طريقة عمل حمص الشام زي المحلات

على قدر اغلي الماء.

ضيفي الحمص إلى الماء بعد الغليان، واتركيه حتى يأخذ غلوة.

زيلي الرغوة البيضاء التي تتشكل أثناء الغليان.

احتفظي بماء سلق الحمص.

ضيفي الثوم وعصير الطماطم.

تحرك المكونات جيدًا واتركيها حتى تغلي على النار.

ضيفي الليمون، ويترك حتى يغلي على النار وينضج الحمص.

ضيفي الملح والكمون ويرفع القدر عن النار.

ثم قدمي حمص الشام في أكواب على سفرتك.

طريقة سريعة لعمل حمص الشام المصري

اغسلي الحمص جيدًا ونقيه من الشوائب.

ضعي الحمص في وعاء كبير ونقيه بالماء لمدة 8 ساعات على الأقل أو طول الليل.

قومي بتصفية الماء واغسلي الحمص مرة أخرى.

ضعي الحمص في وعاء وأضيفي كمية كافية من الماء وملح، ثم قومي بغليه لمدة 1-2 ساعة حتى يصبح لينًا.

صفّي الحمص واحتفظي بالماء الناتج من الغليان.

اضيفي إليه عصير ليمونة، ملعقة صغيرة من الثوم المفروم، ملح، وزيت زيتون.