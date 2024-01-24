احذر ألم الكتف المتجمد في الشتاء.. مؤشر على مرض خطير

القاهرة - سمر حسين - صحة

ألم الكتف المتجمد فى الشتاء من المشكلات الشائعة التي يعاني منها معظم الناس، وعادةً ما تبدأ مؤشرات المرض في الظهور حتى تتفاقم، وقد يتطور الأمر للوصول إلى حالة خطيرة، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، طرق تخفيف ألم الكتف المتجمدة، وكل ما تريد معرفته عن العلاج.

ما سبب وجع الكتف؟

أوضحت الدكتورة أميرة نزيه، أخصائية الروماتيزم والتأهيل، خلال حديثها، لـ«هُن»، أن إصابة الكتف تأتي من متلازمة العضل أو الحالات العرضية أو الوقوع: «مفصل الكتف أكثر المفاصل عرضه للإصابة بسبب حركتها الدائمة، وتتطور للشعور بتيبس وتصلب وألم، هو ما يجعل الأمر يصل إلى الإصابة بمتلازمة الكتف المتجمد».

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كيف اعرف أن عندي التهاب في الكتف؟

وقالت إن هناك بعض الأعراض توضح ألم الكتف والالتهابات، تتمثل في الكتف المشوه أو التورم أو الكدمات والشعور بألم شديد مع بعض التورم، أو عدم القدرة على تحريك المفصل، منوهه أنه في هذه الحالة يجب الذهاب إلى اختصاصي العلاج الطبيعي أو الأمراض الروماتيزمية، لأنه قد يتسبب خلع الكتف إلى الشعور بالضعف وقد يتطور الأمر لحالات مرضية خطيرة، تصل إلى انعدام الحركة.

كيف اتخلص من آلام الكتف؟

وأضافت أن أكثر أسباب الإصابة بالكتف المتجمد في الشتاء هو الحركة الخاطئة أو شدة البرد، لذلك يجب الوقاية من خلال علاج كل أمراض قصور الغدة أو الآلام الروماتيزمية، لأنه مؤشر ألم الكتف، والقيام بعمل تمارين رياضية: «الراحة وتعديل النشاط أهم شيء للتخلص من آلام الكتف، مع الوقت يزيد قدرة الكتف على الحركة، مع الذهاب إلى الطبيب لعدم تطور العرض».

ما علاج ألم الكتف في المنزل؟

ممارسة التمارين بشكل منتظم يحمي الجسم من آلام الكتف والضهر والغضاريف، وبحسب ما نشره موقع «هيلث لاين» الطبي، فإنه يجب الالتزام بأداء التمارين خاصةً في الشتاء، لأن ذلك يدعم صحة الجسم، وتتمثل في التالي:

تمرين الإحماء

ممارسة التمرين لعلاج ألم الكتف، لمدة من 5 إلى 10 دقائق، فرد العضلات بطريقة عشوائية، لضخ الدم.

تمرين فرد الضهر

يحسن من شكل العضلات، ويقوي ألم الكتف، يجب أن يظل الظهر مستقيمًا، ثم ادفعِ قدميكِ للإمام.

- الاستحمام بماء دافئ لمساعدة عضلات الكتف على الاسترخاء بعد التمارين، على أنه يجب عدم ممارستها بحركات عنيفة.