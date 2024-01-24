حسام موافي يحذر من آلام العظام: قد تكشف مرضا خطيرا في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يتعامل العديد مع آلام العظام بتهاون على أنها ستنتهي من تلقاء نفسها، ولكن ذكر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، أنها قد تكون علامة على الإصابة بمرض نادر في الدم.

وكشف أستاذ الحالات الحرجة، أن المرض النادر الذي يقصدة يعرف باسم الـ" مايلوما"، وهو يحدث نتيجة الإصابة بخلل في نشاط بلازما الدم، حيث يزيد من انتاج البروتينات الخاصة بجهاز المناعة.

وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن بروتينات البلازما لها دور قوي في تعزيز صحة المناعة، ولكن ارتفاع مستوياتها عن النسبة الطبيعية، يعرض بعض من أجزاء الجسم إلى الخطر الكبير، ومن أبرزهم الكلى والعظام والعين، لذا يكون من الضروري الحرص على عمل تحاليل للكشف عن المرض، مثل تحليل نخاع العظم، و قياس بروتينات البلازما.

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