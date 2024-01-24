"بـ لافتة في الشارع".. سيدة تتنازل عن 90% من ثروتها.. لهذا السبب الغريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

قررت وريثة نمساوية تدعى مارلين إنجلهورن التنازل عن 90% من ثروتها، البالغة 25 مليون يورو، وأعادت توزيعها على المحتاجين.

وأتضح أن مارلين، البالغة من العمر 31 عامًا، فعلت ذلك آملة في أن تساهم هذه الخطوة في إحداث تغيير جذري للديمقراطية النمساوية، والتي أسقطت ضريبة الميراث في عام 2008، وفقا لما جاء بصحيفة الجارديان الأمريكية.

وأستغلت الوريثة فرصة استضافة المدينة السويسرية "دافوس"، للمنتدى الاقتصادي العالمي، وتوجهت إلى هناك حاملة لافتة تتضمن عبارة "فرض الضرائب على الأغنياء Tax the Rich".

ومنذ عام 2021، دعت إنجلهورن، التي تعود ثروتها إلى شركة الكيماويات الألمانية BASF وشركة الأدوية Boehringer Mannheim، إلى زيادة الضرائب على نفسها وعلى أقرانها في فئة الـ1%.

وقالت إنجلهورن: "أنا في الأساس أقوم بفرض الضريبة التي أرغب في دفعها منذ أن فشلت الحكومة في فرض الضرائب عليّ."

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