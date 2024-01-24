4 علامات مبكرة لنوع سرطان خطير.. طبيبة تحذر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

سرطان عنق الرحم هو سرطان يوجد في الفتحة الواقعة بين المهبل والرحم، ويصيب في الغالب النساء تحت سن 45 عامًا، وتنجم جميع الحالات تقريبًا عن عدوى من أنواع معينة من فيروس الورم الحليمي البشري (HPV).

وبحسب صحيفة إكسبريس البريطانية، يمكنك الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري من أي اتصال مباشر بالجلد في المنطقة التناسلية، أو ممارسة الجنس.

العلامات والأعراض

من المهم أن تكوني على دراية بعلامات وأعراض سرطان عنق الرحم للمساعدة في الكشف المبكر.

وكشفت الدكتورة سوزانا أونسورث، خبيرة أمراض النساء البريطانية، أربعة أعراض يجب الانتباه إليها:

1. تغير في النزيف المهبلي الطبيعي: النزيف الذي يحدث بين فترات الدورة الشهرية الطبيعية، بعد ممارسة الجنس، أو النزيف الجديد الذي يحدث بعد انتهاء الدورة الشهرية (بعد انقطاع الطمث).

2. تغيرات في الإفرازات المهبلية الطبيعية: إذا شعرت أن إفرازاتك قد تغيرت، مثل أن تصبح أكثر سمكًا أو يتغير لونها أو تتغير رائحتها أو تبدو ملطخة بالدم، فتوجه إلى طبيب للحصول على المشورة.

3. الجنس المؤلم: إذا كنت تجدين أن الجنس مؤلم، ولا يتحسن بإجراءات بسيطة مثل زيادة استخدام المزلقات، فيجب استشارة طبيب حول هذا الموضوع.

4. آلام أخرى: يجب فحص الألم في أسفل الظهر أو الحوض إذا لم يختفي بسرعة (على سبيل المثال، أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع)، خاصة إذا لم يكن هناك سبب واضح له وكان يؤثر على أنشطتك اليومية العادية.

في حين أن هذه الأعراض لا تعني أنك مصابة بسرطان عنق الرحم، فمن المهم أن تقومي بفحصها، لأنها يمكن أن تكون ناجمة أيضًا عن مشاكل أخرى أيضًا.

ما هي الأشياء الأخرى التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم؟

بالإضافة إلى فيروس الورم الحليمي البشري، هناك عوامل خطر إضافية، وتشمل هذه التدخين، والعمر المبكر عند ممارسة الجنس الأول.

العدوى جنبًا إلى جنب مع الهربس التناسلي أو عدوى الكلاميديا المزمنة، وكلاهما من الأمراض المنقولة خارجيًا، قد تزيد من خطر الإصابة.

فحص عنق الرحم واختبارات المسحة

يحدد فحص عنق الرحم التغيرات غير الطبيعية في خلايا عنق الرحم، مثل وجود فيروس الورم الحليمي البشري عالي الخطورة (HPV) - وهو السبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم، هذه التغييرات في كثير من الأحيان لا تسبب أي أعراض، لذا فإن الفحص المنتظم (كل ثلاث إلى خمس سنوات، حسب العمر) يساعد على اكتشاف أي علامات تحذيرية قبل أن تتاح لها فرصة التطور إلى السرطان.

لقاحات فيروس الورم الحليمي البشري

في السنوات الأخيرة، أصبحت اللقاحات بمثابة تغيير في قواعد اللعبة في الوقاية من سرطان عنق الرحم.

توفر لقاحات فيروس الورم الحليمي البشري، والتي يتم إعطاؤها عادةً خلال فترة المراهقة، الحماية ضد سلالات فيروس الورم الحليمي البشري الأكثر خطورة.

إن فهم عوامل الخطر يمكن أن يساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة، إذ يعد التدخين، وضعف الجهاز المناعي، والاستخدام طويل الأمد لحبوب منع الحمل، والتاريخ العائلي لسرطان عنق الرحم من بين العوامل التي قد تزيد من خطر إصابتك.

لا يجب أن يكون سرطان عنق الرحم موضوعًا مخيفًا، إن الفحوصات المنتظمة ونمط الحياة الصحي والتطعيمات هي الأدوات المتاحة للعناية بصحتك.

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