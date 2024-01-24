دخل أحمد العوضي المستشفى بسببه.. احذر هذا الغاز قد يسبب الوفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - وعكة صحية تعرض لها الفنان أحمد العوضي منذ 4 أيام، دخل على إثرها المستشفى، إذ يخضع للفحص والملاحظة.

مصدر مقرب من الفنان أحمد العوضي في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، قال: "الفنان يخضع بالفعل للفحص والملاحظة بعد نقله المستشفى منذ 4 أيام إثر شعوره باجهاد وضيق بالتنفس وتعب، إذ لم يخضع لراحة كافية بعد فيلم (الإسكندراني)، وجولات عرضه، ودخل مباشرة تصوير (حق عرب) المسلسل الذي يقوم ببطولته".

وبحسب مصادر مقربة من الفنان أحمد العوضي، فإن نقله إلى المستشفى جاء نتيجة استنشاق كمية كبيرة من أول أكسيد الكربون، أثناء تصوير مشهد أكشن.

لذا في هذا التقرير نستعرض مخاطر استنشاق غاز أول أكسيد الكربون، بحسب ما جاء في موقع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الأمريكي

مخاطر استنشاق غاز أول أكسيد الكربون

قد يسبب العديد من أمراض القلب والأوعية الدموية، إذ يقلل من وصول الأكسجين إلى عضلة القلب، ويسبب زيادة لزوجة الصفائح الدموية، فتزداد القابلية لتكوين الجلطات وتصلب الشرايين، وفي أشد الحالات قد يؤدي للوفاة نتيجة الاختناق.

قد يسبب شلل المصاعد الهدبية المخاطية للجهاز التنفسي، وبالتالي استقبال الميكروبات واحتجاز المواد الغريبة داخل الرئة خاصة مسببات الحساسية، ما يؤدى إلى التهابات الجهاز التنفسي وانخفاض وظائف الرئة.

أعراض التسمم بأول أكسيد الكربون

الصداع، والدوخة، والضعف، واضطراب المعدة، والتقيؤ، وألم الصدر، والارتباك، زقد تصل المضاعفات إلى الإغماء ثم الوفاة.

العلاج

يمكن تفادي المخاطر عن طريق استنشاق الأكسجين النقي، حيث يعتمد الأطباء على تركيب قناع الأكسجين للمريض للتنفس من خلاله، لتعويض تراكم أول أكسيد الكربون في الجسم.

طرق الوقاية من أول أكسيد الكربون

التهوية الجيدة.

تجنب غلق أبواب الغرف بشكل كامل.

ضرورة الصيانة الدورية لكل الأجهزة التي تعمل بالغاز.

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