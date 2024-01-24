توقف قلبه وحصد مبالغ ضخمة.. ما قصة " أسعد رجل في العالم"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حصد رجل أسترالي يدعى بيل مورجان، لقب "أسعد رجل في العالم"، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد قصة حياته الغريبة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الرجل كان قريبا من الموت في عام 1998، عندما تعرض لحادث سيارة مروع حيث توقف قلبه لمدة 14 دقيقة، ثم أمضى "مورجان" أسبوعين في غيبوبة، لكنه نجا بأعجوبة.

الأغرب من ذلك، أن مورجان بعد تعافيه، اشترى بطاقة يانصيب، وفاز بسيارة تويوتا كورولا بقيمة 30 ألف دولار.

هذا أمر لا يصدق في حد ذاته، لكن الأمور أخذت منعطفًا غير متوقع بعد أن قررت محطة التلفزيون 9News تصوير مورجان وهو يعيد قصة فوزه، هذه المرة، حصل على بطاقة يانصيب جديدة وفاز بمبلغ مذهل قدره 250 ألف دولار أمام الكاميرات.

وقال مورجان، الذي أصيب بالذهول، في المقطع الذي انتشر على نطاق واسع: "لقد فزت للتو بمبلغ 250 ألف دولار، انا لا أمزح، أعتقد أنني سأصاب بنوبة قلبية أخرى."

إنها واحدة من أروع حكايات الحظ السعيد التي شاهدناها على الإطلاق، وأصبحت اللقطات كلاسيكية من نوعها عبر الإنترنت.

وعلق الرجل على الأمر بشأن الواقعة التي حدثت في عام 2020، إذ قال: "لقد فزت للتو بمبلغ 250 ألف دولار، أصابتني صاعقة من هول المفاجأة واعتقدت أنني سأصاب بنوبة قلبية أخرى".

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