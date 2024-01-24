هذا ما يحدث لجسمك ووزنك عند تناول اللب السوري.. لن تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

في رحلة إنقاص الوزن، يهتم الأشخاص دائمًا بكل العناصر الغذائية المفيدة والضرورية للحفاظ على الصحة العامة، ومن ضمن هذه العناصر الدهون الصحية الغنية بمصادر الأوميغا، والتي نحصل عليها من زيت الزيتون وزيت بذور الكتان والمكسرات النيئة.

وقد انتشرت أقاويل حول تناول لب عباد الشمس، أو المعروف بـ "اللب السوري"، لحرق الدهون وإنقاص الوزن، فهل تلك الأقاويل صحيحة؟

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة مايسه زيتون، خبيرة التغذية العلاجية، إن تلك الأقاويل صحيحة، فلب عباد الشمس الذي يستخرج من بذور زهرة عباد الشمس، يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، مثل الفيتامينات، ومضادات الأكسدة، والألياف، والأحماض الأمينية، وغيرها.

وتابعت، في تصرحاتها لـ "الخليج 365": "ويعتبر لب عباد الشمس من الأنواع المفيدة في رحلة إنقاص الوزن، لأنه يساعد على انقاص الوزن لاحتوائه على سعرات حرارية منخفضة، حيث يحتوي كل 10 جرام منه على حوالي 60 سعر حراري. كما أنه يملأ المعدة ويساعد في الشعور بالشبع بسرعة".

وأوضحت خبيرة التغذية العلاجية، أنه ونظرًا لاحتوائه على الأوميغا المفيدة، فإنه يساعد على خفض دهون الدم ويعزز صحة القلب والشرايين. كما أنه يفضل تناوله ليلاً، لأن المغنيسيوم الموجود في بذور عباد الشمس يعمل على تهدئة الأعصاب، ويخفف من التوتر والصداع النصفي، الناتجين عن الإجهاد الشديد. كما أن بذور عباد الشمس تحتوي على السيروتونين الذي يقلل من الاكتئاب، ويخفف التوتر ويعزز الاسترخاء.

واختتمت، ناصحة، أنه يجب الانتباه إلى عدم زيادة استهلاك لب عباد الشمس عن الحد المسموح يومياً، وهو قبضة يد واحدة، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون (زيت عباد الشمس). فالإفراط في تناوله قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

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