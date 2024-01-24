كيفية الحفاظ على الذهب من التلف.. هل تتأثر مدة صلاحيته بعوامل خارجية؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بين المصوغات والسبائك، تحتفظ كثير من السيدات بالذهب باعتباره أفضل وسائل الادخار المضمونة، ومع تباين أسعار الأعيرة المختلفة واحتفاظهن بالمشغولات المتنوعة، يراود أذهان البعض، سؤال حول هل للمعدن الأصفر مدة صلاحية؟

السؤال الذي يعد الأبرز لدى السيدات، أجاب عنه وصفي واصف، مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، خلال حديثه لـ«هُن»: «الدهب فرصة لتحقيق مكاسب على المدى البعيد، ومدة صلاحيته مدى الحياة، وقيمته مش بتقل مع الزمن».

مدة صلاحية الذهب

وأضاف: «المعدن الأصفر من الأشياء المضمونة في الربح، وأي عيار هتشتريه بيكون له مكسب مادي، حتى لو بعتيه بعد 100 سنة، والدهب مش بيفقد غير جزء بسيط من الجزيئات وتعتبر أقل من حجم النانو، وطول ما معانا الفاتورة من مكان الشراء لإثبات مصنعيته، نقدر نبيع بعد سنين ونكسب».

هل تؤثر التغيرات الجوية في الذهب؟

وأوضح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والمصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية سابقًا، لـ«الوطن»، أنّ الذهب لونه لا يتغير، ويعتبر ذو كفاءة ثابتة: «أي تغيرات في الجو صعب تؤثر على الدهب، الخدش أو الكسر بس اللي بيؤثر في الشكل الخارجي، لكن لا يمكن أنّ تقلل من قيمته، ولازم نجيب من مكان موثوق لأن الدهب المغشوش والمخلوط بمعدن النحاس هو بس اللي بيتغير لونه أو بيتأثر».

الحفاظ على الذهب من التلف

وقدم «نجيب»، بعض المعلومات التي تضمن الحفاظ على الذهب وعدم تغير لونه:

- الذهب كلما جرى الاحتفاظ به لوقت أطول تزيد قيمته، وللحفاظ على لمعانه، يمكن استخدام محلول من الماء الدافئ والصابون الخفيف لضمان نظافته.

- الابتعاد عن المواد الكيميائية، إذ إنها يمكن أنّ تؤثر سلبًا على لمعان الذهب وليس المعدن نفسه.

- استخدمي فرشاة أو قطعة قماش ناعمة لتنظيف المشغولات الذهبية والحفاظ عليها من الخدوش.