ما سر تعرض ملكة جمال العرب للتنمر؟.. تصريح يكشف السبب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

‎مسابقة ملكة جمال العرب، واحدة من المنافسات التي دائما ما تجذب الأنظار في العالم العربي، وشهدت نسختها الـ17 حالة من الجدل، علما بأن لجنة التحكيم تعتمد في اختياراتها على البنت العربية التي تمثل وطنها عن طريق توافقها مع بعض المعايير الموضعة، أهمها الجمال والثقافة والاتساق مع العادات والتقاليد.

‎ملكة جمال العرب

اختارت لجنة تحكيم ملكة جمال العرب، فتاة تونسية، تدعى خلود القاسمي، لكن لم يمر يوما على فوزها باللقب، حتى وجدت سيلا من السخرية ومختلف أنواع التنمر دون مراعاة لشعورها، إذ شارك عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رأيهم بشأنها، وادعى البعض أنها أعطت اللجنة رشوة حتى تفوز بالمسابقة، وفقا لما ذكره موقع «العربية».

التنمر بملكة جمال العرب التونسية

شاركت خلود القاسمي، ملكة جمال العرب 2024، صورة لها ترتدي فيها فستانًا باللون الذهبي، وردت خلال تعليقها على هذه على تلك الادعاءات، مؤكدة خلال حديثها إلى إحدى الإذاعات التونسية، أن المسابقة جرت فعالياتها بشكل شفاف، وجاء اختيارها وفقا للشروط الخاصة بالمسابقة، لكن السبب الذي جعلها تبدو هكذا، هو مشكلة في التصوير والإضاءة، فضلا عن أن لجنة التحكيم أجبرتها على ارتداء هذا الزي دون رغبتها في الإطلالة به.

معلومات عن ملكة جمال العرب

- تدعى خلود القاسمي.

- ولدت الفائزة بلقب ملكة جمال العرب في تونس وتعيش حياتها هناك.

- تبلغ من العمر 28 عامًا.

- تخرجت في المعهد العالي للتكنولوجيا الطبّية، بقسم التحليل الجيني.

- حصلت على شهادة جامعية في علوم الأحياء.

- عارضة ومصممة أزياء، وخبيرة في الموضة، وتقدم نصائحها في هذا المجال على قنوات محلية.