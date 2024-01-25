ماذا يحدث للأطفال عند التعرض لنفس إصابة إمام عاشور؟.. 9 أعراض تثير القلق

القاهرة - سمر حسين - صحة

إصابة جديدة بين صفوف المنتخب الوطني، إذ تعرض لاعب الوسط إمام عاشور اثناء التدريب بارتجاج في المخ، وعلى الرغم من صعوبة الإصابة وخطورة مضاعفاتها، إلا أن حالته مستقرة، بحسب ما أوضحه الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي، بشأن تفاصيل الحالة الصحية للاعب، مشيرا إلى أن جميع الفحوصات الطبية أثبتت إصابته بارتجاج في المخ، وحالته الآن مستقرة، وسوف يمكث تحت الملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة.. فما الأعراض التي تظهر بعد الإصابى، وأشهر سبب للارتجاج المخ.

بعد إصابة إمام عاشور.. أعراض ارتجاج المخ الشائعة؟

وبعد إصابة إمام عاشور بارتجاج المخ، نستعرض أهم الأعراض بحسب موقع «مايو كلينك» وتصريحات خاصة لـ«هن» من الدكتور أحمد كامل استشاري المخ والأعصاب:

1- الصداع.أو

2- فقد الذاكرة والارتباك النسيان «نسيان الحدث الذي تسبَّب في الارتجاج».

3- غثيان.

4- القيء.

5- الإرهاق أو النعاس.

6- تغيُّم الرؤية.

7- الارتباك أو الشعور بالضبابية.

8- عدم الاتزان.

ويقول كامل، إن إصابة ارتجاج المخ التي تعرض لها إمام عاشور:«سببها أن أي حد بيتخبط ممكن يحصله كده، لو مفيش نزيف أو أصابه في المخ بعد الأشعة الدنيا تمام، لو أغمى عليه أو حصل تغير وظايف المخ نقلق».

ماذا يحدث للأطفال عند الإصابة بارتجاج المخ؟

وبعد إصابة امام عاشور، إذا أصيب الأطفال بارتجاج المخ يكون الوضع أكثر خطورة، ويجب متابعتهم اولًا بأول، وتظهر عليهم العلامات التالية:

- عدم الاتزان.

- الخمول والشعور بالتعب بسرعة.

- سهولة الاستثارة وغرابة الأطوار.

- فقدان التوازن والترنح أثناء المشي.

- البكاء المفرط.

- تغير في عادات الأكل أو النوم.

- عدم الاهتمام بالدمى المفضلة.

- القيء.

- النوبات المَرَضية.