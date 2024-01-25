طريقة عمل الكيكة العجيبة بدون بيض.. جهزيها في خطوة واحدة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث ربات البيوت عن طرق مختلفة للكيك بدون إضافة بيض، ومنها الكيكة العجيبة، وهي كيك بطعم الشيكولاتة، ولا يضاف إليها البيض، مما يجعلها مناسبة لمرضى حساسية البيض، ونقدم طريقة بسيطة لإعدادها.

طريقة عمل الكيكة العجيبة بدون بيض

مقادير الكيكة العجيبة، للشيف أميرة شنب، على قناة cbc، برنامج «أميرة في المطبخ»:

كوب ونصف من الدقيق.

كوب إلى كوب وربع سكر «حسب الرغبة في تحلية الكيك».

2 إلى 3 ملاعق كبيرة هرمية من الكاكاو الخام، ويمكن استخدام الكاكاو المحلى، وتقليل نسبة السكر.

ملعقة كبيرة من البيكنج البودر.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من الخل ويمكن الاستغناء عنها.

ملعقة صغيرة من الفانيليا، ويمكن استبدالها ببشر الليمون أو بشر البرتقال.

5 ملاعق كبيرة من الزيت أو الزبدة، ويمكن استخدام السمنة.

ملعقة صغيرة من بشر البرتقال.

كوب عصير برتقال.

سكر بودرة.

للوجه:

حلقات برتقال.

شيكولاتة مبشورة.

للصوص:

2 كوب لبن جوز هند.

كوب شيكولاتة غامقة مبشورة.

طريقة عمل الكيكة العجيبة بدون بيض بالخطوات

في وعاء يتم خلط المواد الجافة، وهي الدقيق والملح والكاكاو والبيكنج بودر، ويتم دمجهم جيدًا وإضافة الزيت والفانيليا مع التقليب، ثم إضافة بشر البرتقال والخل والسكر وعصير البرتقال بالتدريج، ويوضع خليط الكيك في صينية مناسبة ويخبز في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة، وبعد النضج يزين بالصوص وشرائح البرتقال والسكر البودرة.