«لو بتلعبي رياضة ومش بتخسي».. حسام موافي يكشف السبب

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعاني معظم السيدات والفتيات مشكلة زيادة الوزن المفرطة، وهو ما يقودها إلى ممارسة التمارين الرياضية، ولكن كثير منهن يقعن في فخ عدم إنقاص الوزن حتى مع ممارسة الرياضة، وهو ما كشف سره الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لو وزنى ثابت مع الرياضة اعمل ايه؟

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، ردًا على ثبات الوزن رغم ممارسة التمارين الرياضية: «الرياضة عمرها ما تنزل الوزن لوحدها صعبة جدًا، هات أحسن لاعب كرة في العالم وأكله بره هيتخن، هتقول إزاي ده بيعمل تمارين وبيلعب تلات ماتشات كل ماتش 90 دقيقة كل ده مخسسوش، هيكون الرد أن الرياضة لازم معاها نمشي على نظام إنقاص الوزن».

وأضاف أن التمارين الرياضية لابد أن يجتمع معها التنظيم: «الرياضة مفيدة جدًا وبتصلح الكوليسترول في الجسم، الرياضة مع علاج الفيتامينات إللي ناقصة في الجسم ده مفيد، هي مثلًا بتساعد على علاج السكر من النوع التاني، بسبب الأنسولين الطبيعي اللي الجسم بيفرزه يبقى الناس كلها تعمل رياضة بس ميكونش هي الأسلوب اللي بعتمد عليه عشان اخس بيه بس، لازم أصلح كل حاجة جنبه، وأبسط أنواع الرياضة لو مشيت ساعة افقد في الدقيقة 2.4 سعر حراري يعني في الساعة حوالي 240 سعر حراري».

سبب عدم نزول الوزن مع الرياضة

واتفق الدكتور محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، مع الدكتور حسام موافي، مرجعا خلال حديثه لـ«هُن»، سبب عدم نزول الوزن مع الرياضة، هو تناول سعرات حرارية أكثر أو أقل من المطلوب، لذلك لابد من الانتباه وتنظيم تناول الطعام، للحفاظ على الكتلة العضلية ومعدل الحرق: «التنظيم هيُحسن وزن الجسم ومستويات الدهون».