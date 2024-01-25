احذر.. ألم الأسنان قد يكون مؤشرًا على مشكلة صحية أكثر خطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت طبيبة الأسنان ناتاليا كادكالوفا، إأن الشعور بألم في الأسنان يجبر الشخص على الذهاب إلى طبيب الأسنان بأسرع وقت ممكن.

ووفقًا لما جاء في "نوفوستي"، فإن ألم الأسنان هو سبب وجيه لمراجعة طبيب الأسنان، لأنه في بعض الحالات يجب اتخاذ إجراءات سريعة لعلاجه وفي حالات أخرى يمكن تأجيل ذلك.

وتضيف في حديث لراديو "سبوتنيك": "إذا كان الشخص يعاني من ألم جميع أسنانه عندما يتناول الآيس كريم أو الماء البارد، فقد يكون السبب التهاب الأنسجة الصلبة للأسنان أو تشققات في المينا.

وأكدت على أن ذلك سبب وجيه لمراجعة طبيب الأسنان عندما تتوفر الفرصة، لأنه غالبا ما يستمر الألم فترة قصيرة في أحد الأسنان بسبب الطعام البارد أو الساخن لوجود تسوس عميق.

وهذه عملية مزمنة، ولكن خلال فترة زمنية، أسبوع مثلا ستتفاقم الحالة، وحينها لا بد من مراجعة طبيب الأسنان قبل أن يسبب التسوس ألما أكثر حدة".

وأشارت: "إذا حدث أثناء التعرض للحرارة، ألم حاد ومفاجئ في السن، ويستمر خلال 30 ثانية، فمن المرجح أن يكون السبب التهاب لب السن (التهاب الحزمة الوعائية العصبية للسن)، وفي هذه الحالة يجب على الشخص فورا مراجعة طبيب الأسنان. وإذا كان ألم السن ليلا، فقد يشير إلى عملية التهابية حادة.

وإذا لم يعالج، فسوف يتطور إلى التهاب لب السن. أما الألم عند العض فيشير إلى عدوى وعملية التهابية خارج السن بالفعل".

ووفقا لها، تقلل الفحوصات الروتينية المنتظمة، من خطر الإصابة بألم شديد في الأسنان وارتفاع تكاليف العلاج.