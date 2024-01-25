«أمين الفتوى» يوجه نصيحة لزوج لا «يفسح» زوجته أبدا.. ماذا قال؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحتاج كل سيدة إلى الترفيه والخروج من المنزل مع زوجها، من وقت لآخر، لذا سأل متصل الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وقال إنه لا يخرج مع زوجته خارج المنزل للترفيه وقضاء وقت ممتع، فهل يصبح مذنبًا؟

ورد الدكتور عمرو الورداني، خلال برنامج «مع الناس»، على قناة «الناس»، قائلا: يقول الله عز وجل في «سورة البقرة الآية 286»: «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ»، ومعنى ذلك أن الزوج الذي لا يخرج زوجته، ليس عليه ذنب.

يمكن للزوج أن يخرج زوجته مرة واحدة في الأسبوع

ونصح الدكتور عمرو الورداني كل زوج، أن يحاول يرتب أموره، حتى يكون لديه الوقت الكافي، الذي يسمح له بالخروج مع زوجته، وقضاء وقت ترفيهي معًا، حتى لو كان مرة واحدة في الأسبوع، لأن ذلك سيزيد المحبة بينهما، وستظل موجودة دائمًا، مستشهدًا بأن الله سبحانه وتعالى، قال في سورة المجادلة الآية «11»: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ[1] فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا[2] يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾.

رسالة الدكتور عمرو الورداني إلى كل زوج

ووجه الدكتور عمرو الورداني رسالة إلى كل زوج، بأن عليه حقوق لابد أن ينفذها، إذ يجب أن يتحدث مع زوجته، وليس شرطًا تناول الطعام في الخارج، وإنفاق مبالغ كبيرة، موضحًا: «مش لازم تتعشوا برا، ممكن تشربوا أي حاجة وترجعوا».