فاكهة شتوية تعالج مشاكل القلب والجهاز المناعي.. ما هي؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع دخول فصل الشتاء، تحرص الأمهات وربات البيوت على شراء الفواكه المختلفة للحفاظ على صحة أولادها من التعرض للأمراض المنتشرة في هذه الفترة، وتأتي فاكهة «الجوافة» في المقدمة، فعلى الرغم من فوائدها المتعددة كالبرتقال واليوسفي، إلا أنه لا يوجد كثير من الأشخاص تولي لها اهتمامًا كبيرًا.

وتحتوي الجوافة على الكثير من القيم الغذائية وتساعد في علاج العديد من المشاكل الصحية مثل البشرة والجلد، فضلا عن الأمراض المتعلقة بالقلب والجلطات المفاجئة، وفي الفقرات التالية، تقدم «هن» أهم فوائدها.

هل الجوافة تحمي القلب من الإصابة بالجلطات؟

ومن جانبها، ذكرت الدكتور سارة طاهر أخصائي التغذية في تصريحاتها لـ«الوطن»، أن مناعة الشخص في الشتاء تكون ضعيفة جدا، ويعد من الضروري الاهتمام بالأغذية التي يتناولها الشخص يوميا، موضحة أن الجوافة غنية بالكثير من الفيتامينات المتنوعة التي نصح الأطباء بتناولها دون الإفراط فيها، وفيما يلي أبرز مميزاتها:

1- تعتبر الجوافة من الفواكه الغنية بكميات كبيرة من البوتاسيوم، مقارنة بالموز، وهوما يجعلها مناسبة لتنظيم مستويات ضغط الدم.

2- من أهم فوائد الجوافة، هو قدرتها على تعزيز صحة عضلة القلب، وذلك نتيجة احتوائها على الألياف التي تساهم في خفض مستويات الكولسترول بالدم، وتحافظ على سيولة الدم.

3- تعمل الجوافة على تحسين الجهاز الهضمي، إذ تساعد على تنظيف الأمعاء وسهولة عملية الهضم.

4- يضاف إلى مميزات الجوافة، هو أنها تعمل على تعزيز صحة الجلد والبشرة، كونها تحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تحتاج إليها البشرة.