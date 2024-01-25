6 علامات تدل علي نقص أوميجا 3 في الجسم.. انتبه إلى شكل الأظافر

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحتاج الجسم إلى أوميجا 3 لكي تحسن من صحة الجلد والعين والدماغ وتعزز من الجهاز المناعي، فهي عبارة عن أحماض دهنية غير مشبعة تساعد على تقليل الالتهاب، والذي يمكن أن يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم، بالإضافة إلى أنها مفيدة لصحة القلب والوقاية من أمراض الأوعية الدموية والسكتات الدماغية المفاجئة.

وفي السطور التالية، تستعرض «هن» أهم فوائد حصول الجسم على أوميجا 3، وأبرز العلامات والأعراض التي تظهر على جسم الشخص عندما تنقص لديه، بالإضافة إلى المصادر التي يمكن أن يحصل عليها الجسم من خلالها، وذلك بحسب ما ذكره الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة.

أهمية أوميجا 3 للجسم

أوضح الدكتور مجدي بدران، في حديثه لـ«هن» عدد من الفوائد التي يحصل عليها الجسم عند تناوله أطعمة تحتوي على أوميجا 3، نبرز أهمها فيما يلي:

1- تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع وخفض تخثر الدم، والحد من الوفيات.

2- منع التصاق الصفائح الدموية وتعزيز توسع الأوعية الدموية وتقلل من عدم انتظام ضربات القلب.

3- تعمل على تخفيف التهاب المفاصل الروماتويدي.

4- تحسين وظائف خلايا الدماغ والوقاية من مرض الزهايمر.

4- أوميجا 3 يحسن من صحة الجهاز المناعي.

ما علامات نقص أوميجا 3 في الجسم؟

1 ظهور مشاكل كثيرة في الجلد والشعر والأظافر.

2- وجود طفح جلدي وجفاف شديد فيه.

3- النسيان وقلة التركيز والانتباه.

4- تعرض الشخص لحالة من العصبية، التهيج، والإحساس بالقلق وسرعة الغضب بلا سبب.

5- شمع الأذن الزائد.

6- قلة السمع.

أطعمة تعتبر مصادر أساسية بأوميجا 3

- تناول الأسماك الدهنية مرتين على الأقل في الأسبوع، مثل سمك السالمون، السردين، الماكريل، والمحار.

- تناول البيض.

- الحصول على بذور الكتان، وبذور الشيا.

- تناول عين الجمل.

- الحصول على فول الصويا.

- تناول السبانخ.