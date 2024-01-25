دراسة: الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة تساعد على حماية الظهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة أن تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بآلام الظهر لدى النساء.

وأظهرت الدراسة أن الأكثر تناولاً لمضادات الأكسدة كانوا أقل عرضة بنسبة 12% لتجربة آلام أسفل الظهر، وبلغت النسبة بين النساء 20%، مقارنة بمن تناولن أقل كمية من مضادات الأكسدة، وفقًا لما جاء في "مديكال نيوز توداي".

وعلى الرغم من أن التأثير كان محدوداً، وارتبط بتناول كميات كبيرة من هذه المغذيات، إلا أن البحث عن وسائل متعددة للوقاية من آلام أسفل الظهر أصبح حاجة ملحة.

وهناك 619 مليون حالة من آلام أسفل الظهر على مستوى العالم في عام 2020، وفق تقارير منظمة الصحة العالمية. وهذه المشكلة سبب مهم للإعاقة، لذلك يهتم الباحثون بإيجاد طرق محتملة لمنع الأشخاص من التعرض لآلام أسفل الظهر.

وأجريت الدراسة في جامعة تشانغتشون للطب الصيني، استناداً إلى عينة بلغت 17 ألف شخص من بيانات المسح الوطني الأمريكي.

ومضادات الأكسدة هي مواد تساعد على إيقاف عملية الأكسدة التي ينتج عنها مواد تسمى الجذور الحرة والتي يمكن أن تسبب تلف الخلايا. وتساعد مضادات الأكسدة في تقليل تلف بعض الخلايا.

وأيضًا مصادر مضادات الأكسدة منها الطماطم والبطيخ وكلاهما غني بالليكوبين، والبرتقال والمانجو وهما مصدر فيتامين "سي"، والحمضيات والبصل والشوكولا والشاي الأخضر من مصادر الفلافونويد، والباذنجان والتوت وهما من مصادر الأنثوسيانين.

وتشمل مصادر مضادات الأكسدة ما يلي: "الجزر والفراولة والكينوا والأفوكادو والكركم والزنجبيل والمحار".