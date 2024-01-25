«رحل إلى عالم تاني».. كيف تحدثت الإعلامية سهير شلبي عن زوجها الراحل؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«سيداتي وسادتي أهلًا بكم في برنامج دردشة»، صوت ناعم حاور كبار الشخصيات من فنانين وشخصيات عامة، حول حياتهم وأعمالهم، إنها الإعلامية سهير شلبي، زوجة الإعلامي اللامع أحمد سمير، حيث عاش الزوجان 20 عامًا من الحب وكل منهما سندا للآخر؛ بحسب ما قالته المذيعة الكبيرة، والتي روت كيف كان الإعلامي الكبير زوجًا حنونًا يقدم الدعم والحب في جلسة من الذاكرة تستعيدها كلًا من الإعلامية الكبيرة سناء منصور والإعلامية جاسمين طه زكي، في برنامج «السفيرة عزيزة»، على شاشة «دي إم سي».

كيف تحدثت سهير شلبي عن زوجها الراحل؟

بكل حب استعادت الإعلامية سهير شلبي ذكرياتها مع زوجها الإعلامي أحمد سمير قائلة: «حبيبي كان جميل، لما كان حد يقولي مات أقولهم محدش يقولي كدا هو رحل لعالم آخر كلنا هنرحل له لكن هو موجود».

وفي البيت لم يتنافس الزوجان على الرغم من مكانة كلٍ منهما، امتلكا حب الجمهور وشهرة واسعة بفضل دعمهما المتواصل لبعضهما، بحسب «شلبي» التي قالت: «كان يمتلك مواصفات الرجل كما يجب أن يكون، مفيش بينا أي غيره، كان داعم جدا استمر زواجنا 20 سنة، وقفنا في ضهر بعض لما اقدم حاجة بسمع نقده، واستمع ليه وانفذ كلامه بحذافيره، وهو في برامجه السياسية بقول ملاحظاتي يسمعني، كنا مقدرين بعض جدا ومتاعب مهنتنا».

مشهد نادر مع محمد ثروت أثار الجدل

وخلال الحديث عن عملها، تذكرت الإعلامية ثناء منصور مشهدًا نادرًا للإعلامية سهير شلبي مع الفنان محمد ثروت، كان لقاءًا على عربة الجولف: «عمل نسبة مشاهدة كبيرة أوي مزعلتش انه انتشر بس يا ريت الناس تعرف إحنا بنتعب قد ايه، أنا كنت بصور من 9 الصبح لـ 12 بليل في برنامج سواح ووقعت وهو بيلف بالجولف كار، وقومت واصلت شغلي، كان بيغني انسى الدنيا، وقومت كلي كدمات وواصلت شغلي، مزعلتش لأني عايزة الناس تعرف بنعاني قد إيه، والكومنتات كانت لذيذة».