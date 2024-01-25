أضرار الإفراط في تناول القهوة التركي.. تؤثر على الصحة النفسية

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد القهوة التركي من أهم المشروبات الساخنة، المفضلة عند الكثيرين، إذ يتم تناولها بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة، أي على معدة فارغة قبل تناول طعام الإفطار، لذا فإن استهلاكها بكميات كبيرة، قد يؤدي للإصابة بأمراض خطيرة، تظهر على المدى الطويل، لذا يجب الانتباه إلى هذا الأمر، للحفاظ على صحة الجسم.

تعد القهوة التركي المشروب الأساسي، بعد الاستيقاظ من النوم، إذ يتناولها البعض لأنها تساعد على اليقظة والنشاط، وفي سبيل ذلك تسبب مشاكل نفسية كبيرة، إذ تزيد من اضطراب القلق، وتجعل الشخص في حالة من عدم الارتياح، ويتوتر على أبسط الأمور، وفقًا لحديث الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلًا: «طبعًا القهوة زي ما لها فوائد ليها أضرار، ودا في حالة لو شربنا منها كميات كبيرة، هتخلي الإنسان دايمًا متوتر وقلقان».

أضرار تناول القهوة التركي يوميًا

هناك بعض الأشخاص يعانون من الأرق، وعدم النوم لمدة كافية، ويرجع ذلك إلى الإفراط في تناول القهوة التركي، التي تؤدي إلى عدم قدرة الشخص على إنجاز المهام المطلوبة منه، بسبب شعوره بالتعب وعدم الارتياح، نتيجة معاناته من اضطراب النوم، لذا ينبغي عن تقليل تناول القهوة التركي بشكل مفرط، تجنبًا للإصابة بالاضطرابات النفسية خاصة النوم، بحسب «هندي»: «نشرب القهوة عادي لكن باعتدال، مش طول الوقت خاصة لو بنشرب منها على الريق».

القهوة التركي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض

لا تتوقف أضرار القهوة التركي، على الإصابة بأمراض نفسية واضطرابات في النوم، بل يتطور الأمر إلى مخاطر جسدية، نتيجة تناول القهوة على الريق، إذ يؤثر ذلك على المعدة بشكل سلبي، ويجعل الشخص غير قادر على هضم الطعام بصورة جيدة، ومشاكل عديدة في الجهاز العصبي قد تؤدي إلى تدميره على المدى الطويل، لذا يجب الانتباه جيدًا إلى هذا الأمر.