اتهام «نديم» بسرقة ملفات «حالة خاصة».. إزاي تعلمي مصاب التوحد الدفاع عن نفسه؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إعجاب كبير من الجمهور بشخصية «نديم»، التي يؤديها الفنان طه دسوقي، خلال مسلسل «حالة خاصة»، إذ يجسد دور شاب مصاب بطيف التوحد يتمتع بنقاء كبير وذكاء لافت، لكن أثار اتهام أماني النجار، التي تؤدي شخصيتها الفنانة غادة عادل، له بسرقة الملفات من مكتبها، خلال عرض الحلقة الثامنة من المسلسل، غضب المشاهدين، الذين ينتظرون رد فعله في الدفاع عن نفسه، لذا نوضح كيف تعلمين طفلك المصاب بالتوحد الدفاع عن نفسه.

مسلسل حالة خاصة الحلقة 8

خلال أحداث الحلقة، سرقت ملفات من مكتب أماني النجار، ونقلت لمكتب عبد الرحيم حسن، الذي أبلغها أن «نديم» هو من سرقها، وأنه يساعده بسبب أن والدته الراحلة تزوجت من شقيقه، فهو بمثابة عمه، وفي نفس الوقت تكشف ندى «الفنانة لينا إيهاب» لنديم أنها تساعد «يوسف» بسبب حبها له، وأنه من قال لها تفعل ذلك، ليأخذ نديم الملف وتنتهى الحلقة وهو يضعه فى مكتب أماني، لتدخل عليه مسرعة، وتقول له: «سرقت الملفات أنت مين».

دفاع المصابين بالتوحد عن أنفسهم

تفاعل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المشهد، إذ يرغبون في معرفة ماذا يفعل «نديم»، وكيف يدافع عن نفسه، لتعاطفهم الشديد مع حالة إصابته بالتوحد، وهنا أوضحت الدكتورة إيناس علي، استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري، خلال حديثها لـ«هُن»، أن هناك طفرات جينية تؤثر على مصابي التوحد، ويكون فيها الأشخاص بالغي الحساسية: «بينتبهوا للمثيرات الخارجية وبيتفاعلوا في إطار محدود، والدفاع عن نفسهم ممكن نعلمه ليهم بطريقة بسيطة»، مستعرضة بعض الطرق:

- التحدث معه لشرح طبيعة المشكلات الحياتية.

- تعليمه عدم الاعتداء بالضرب، لأنه قد يبادلهم نفس التصرف.

- الابتعاد عن تدعيم العدوانية لدى طفل التوحد.

- تعليمه أن الحل الأمثل في مواجهة المشكلة والدفاع عن نفسه، هو التفاعل المستمر لمعرفة نوايا من يتحدث إليه.

- تعليمه أن أي تصرف سلبي قد يؤثر عليه.

- تعليمه كيفية اتخاذ قرارات، فالطفل المتوحد يحاط بالذكاء، لكن عليه أن يعرف كيف يبدي رأيه.

- لا تجعليه يعتاد الاستسلام.

- ترديد عبارات تزيد من وعيه تجاه قيمته.