هل التعليم يزيد من عمر الإنسان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - قدمت دراسة حديثة في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا وجود علاقة بين طول العمر وارتفاع مستوى التعليم.

وتوصل الباحثون أن خطر الوفاة ينخفض بنسبة 2% مع كل سنة إضافية من التعليم، وفقًا لمجلة "لانسيت".

ونُشرت المجلة الدراسة، وقارن الباحثون آثار التعليم بعوامل الخطر الأخرى، مثل تناول نظام غذائي صحي، والتدخين، وشرب الكثير من الكحول، ووجدوا أن النتائج الصحية متشابهة.

مثلاً، يمكن مقارنة فائدة 18 عاماً من التعليم بفائدة تناول الكمية المثالية من الخضراوات، مقابل عدم تناول الخضار على الإطلاق. كذلك عدم الذهاب إلى المدرسة على الإطلاق أمر سيئ مثل شرب 5 مشروبات كحولية أو أكثر يومياً، أو تدخين 10 سجائر يومياً لمدة 10 سنوات.

وبحسب المعادلة التي تقترحها الدراسة، فإن الذين أكملوا 6 سنوات من المدرسة الابتدائية كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 13% في المتوسط. وبعد التخرج من المدرسة الثانوية، انخفض خطر الوفاة بنسبة 25% تقريباً، كما خفضت 18 عاماً من التعليم خطر الوفاة بنسبة 34%.

ولجأت الدراسة إلى بيانات من 59 دولة وتضمنت أكثر من ألف اقتباس لبيانات تم جمعها من أكثر من 600 مقالة بحثية منشورة.

وأغلب الدراسات التي تمت مراجعتها لهذه الدراسة كانت من بيئات مرتفعة الدخل، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من البحوث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، لا سيما في جنوب الصحراء الكبرى وشمال أفريقيا.